El Gobierno insiste en afirmar que la mujer del presidente del Gobierno es fruto de una cacería del juez Peinado y la "ultraderecha". No ha dejado de culpar del envío a jurado popular a Begoña Gómez a la prensa y al juez instructor que, a partir de ahora, ha dejado de ser relevante. El auto de respaldo a la labor de Peinado procede de la Audiencia Provincial de Madrid y contiene los 15 mazazos que se pueden leer a continuación. Unos mazazos que anticipan un muy mal final para Begoña Gómez.

"Parece perfectamente verosímil que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno".

Begoña Gómez se habría privilegiado de ser esposa del presidente "no sólo para lograr la concesión de la cátedra, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto".

Igualmente, se habría valido de ser mujer de Pedro Sánchez para "que, además, recayera en ella la condición de directora de la cátedra, pese a no ser posible, irregularidad que hubo de ser solventada pasados varios meses".

La Audiencia avala la investigación

"La sola relación de parentesco por vínculo matrimonial con la más alta autoridad del Gobierno de la Nación, en determinados contextos y circunstancias, como los aquí analizados, puede comportar una presión moral eficiente a efectos de conformar el delito de tráfico de influencias".

"Está fuera de toda duda el beneficio que la creación de la Cátedra y su nombramiento como directora (luego codirectora) le comportó a Begoña Gómez: prestigio personal o reputacional de su carrera académica, con acceso a múltiples recursos y eventos, relanzamiento de los propios master insertos en la Cátedra, lo que disparó sus ingresos por ese concepto de forma exponencial".

Es más, la cátedra confirió a Begoña Gómez "un paraguas institucional que le permitió obtener financiación y disponer de ingresos para contratar servicios técnicos especializados por importe de cientos de miles de euros, eso sí, carente de un control efectivo y sin pleno sometimiento a los procedimientos ordinarios de contratación".

"Un software puede ser totalmente gratuito para el usuario, pero detrás de su gratuidad siempre existen diferentes modelos de negocio […] que financian su existencia, de los cuales se puede extraer un beneficio económico".

"No hay que olvidar que el tipo penal establece que, si se obtiene el beneficio perseguido, se produce una agravación de la responsabilidad penal".

"Los indicios que existen sobre Begoña Gómez Fernández sitúan su participación en unos presuntos delitos de tráfico de influencias cometidos por particular, tanto en relación con la creación de la cátedra como en la intermediación en favor de Juan Carlos Barrabés, y malversación de patrimonio público […] en relación tanto al destino del software como en la utilización para fines privados de su asistente personal".

Indicios sobre Cristina Álvarez

"Existen indicios de que el trabajo que desempeñó Cristina Álvarez excede de su apoyo institucional dado a la mujer del presidente del Gobierno".

"Los indicios que existen sobre María Cristina Álvarez Rodríguez sitúan su participación en un presunto delito de malversación de patrimonio público cometido por funcionario público".

"Esta perspectiva permite comprender la corrupción no sólo como un ilícito económico, sino como un fenómeno que afecta a la integridad de las organizaciones, tanto públicas como privadas, y a la confianza en su funcionamiento. (…) Su gravedad radica en que erosiona los fundamentos del Estado democrático, al distorsionar la finalidad del poder público y convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares."

"El efecto más grave de la corrupción es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político, al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía".

"Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados, o ajenos al servicio público para obtener un beneficio, experimenta una pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema".

La corrupción mantiene como "fundamento la violación de un deber de actuación, propio del modelo diseñado por el ordenamiento, pues quien se corrompe transgrede las reglas del cargo que ostenta o las funciones que cumple".