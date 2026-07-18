Sumar cree que el PSOE usará la vivienda como cortina de humo tras la condena a David Sánchez

El próximo 23 de julio el Congreso de los Diputados celebrará el último pleno del curso político, el conocido como pleno escoba, en el que se despachan las iniciativas que han quedado pendientes antes del parón estival. Sumar quiere aprovechar esa sesión para que se vote el real decreto de vivienda, una de sus principales banderas, después de que el PSOE hubiera apostado hasta ahora por aplazar el debate hasta la vuelta de vacaciones con la vista puesta en relanzar el relato progresista de cara al ciclo electoral de 2027.

Con el curso político llegando a su fin, el Gobierno necesita reivindicar la acción de una legislatura marcada por la debilidad parlamentaria, la ausencia de Presupuestos y la dificultad para tejer mayorías en el Congreso. En ese escenario, la vivienda se ha convertido en el principal campo de batalla entre los socios de la coalición.

Sumar, que atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la asamblea que eligió a la portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, y a la número dos del ministro Pablo Bustinduy, Rosa Martínez, como coordinadoras del partido, necesita exhibir algún logro político. El espacio de Yolanda Díaz aspira a sacar adelante una norma con la que poder reivindicar avances en una legislatura en la que la crisis de acceso a la vivienda no ha dejado de agravarse.

La condena al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha alterado el tablero político. En Sumar creen que el PSOE puede encontrar en el debate sobre la vivienda una oportunidad para cambiar el foco informativo antes del parón estival. Fuentes del socio minoritario consideran que los socialistas podrían agilizar su actuación y utilizar esa negociación como "cortina de humo" para evitar que la última imagen del curso político quede marcada por la corrupción que cerca el entorno del presidente del Gobierno.

Mientras tanto, el PSOE mantiene bloqueadas las negociaciones sobre vivienda a la espera de construir una mayoría con Junts y Podemos. El objetivo pasa por rescatar medidas como la prórroga extraordinaria de los alquileres, rechazada por el Congreso el pasado abril con los votos de PP, Vox y Junts. En esta ocasión, el Ejecutivo tratará de atraer a los de Carles Puigdemont mediante bonificaciones para los propietarios, una cesión que en Sumar consideran asumible. Podemos, por su parte, mantiene como condición la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones.

Las diferencias entre los socios vuelven a quedar al descubierto. En Sumar reclaman a la ministra de Vivienda que acelere las negociaciones y asuma un papel más activo, aunque reconocen que las conversaciones permanecen prácticamente paralizadas.

Antes del cierre del periodo de sesiones, el Gobierno afrontará además otra prueba parlamentaria. El próximo jueves el Congreso volverá a votar la senda de estabilidad, después de que fuera rechazada esta misma semana. Se trata del paso previo para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo vuelve a prometer, pese a no haber logrado sacar adelante unas nuevas cuentas durante la legislatura.