La Justicia detecta una red adicional que une a Zapatero a Plus Ultra: Fajardo y "el amigo" son un "equipo"

La Justicia llevaba tiempo analizando no una, sino dos vías de conexión de José Luis Rodríguez Zapatero con Plus Ultra y el logro del rescate de 53 millones de euros. La primera era la de Julio Martínez —'Julito'—: compuesta por un entramado de 38 sociedades presuntamente instrumentales y que habrían permitido a Zapatero cobrar sin un rastro directo del dinero. Pero hay toda una segunda red de conexión con la aerolínea: la de Manuel Aarón Fajardo. Desde el comienzo, la Justicia lo señaló como el hombre de Zapatero en Venezuela. Y ahora confirma plenamente la conexión de esta segunda red también con el rescate de Plus Ultra.

Fajardo es el hijo del senador socialista y gran amigo de Ángel Víctor Torres. Y la Justicia ha llegado a la conclusión de que forma parte de la "red organizada para el ejercicio de influencias": "El modo de proceder observado evidencia una red de influencias que trasciende del ámbito meramente empresarial, en la que, mediante las interacciones entre los investigados, además de verse reforzadas la consistencia de las relaciones, se ponen de manifiesto las influencias ejercidas", señalan los investigadores.

"La boutique"

"El equipo, denominación empleada por los propios integrantes, actuaría bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero, contando para el desempeño de sus funciones con dos lugartenientes, Julio Martínez Martínez y Manuel Aarón Fajardo García y, siendo los antecitados a través de quien se articulan los contactos con la boutique", detalla la UDEF. La boutique es la palabra que usaba el Grupo Zapatero para referirse al enjambre de sociedades interpuestas que permitían camuflar presuntamente los ingresos que acababan en Zapatero.

"Como así señala el propio Manuel Fajardo, 'en el equipo del amigo estamos él y yo', o Julio Martínez Martínez [Julito] quien, en conversación 74 con Domingo Amaro Chacón, cliente de la boutique, le indica que no puede responderle pues se encuentra 'en misión de Z'", señala la UDEF. Y todo ello "se refleja también en las conversaciones 75 halladas en las que el propio Manuel Aarón Fajardo García se refiere a cómo opera la boutique cuando indica: 'que ha firmado una alianza con una institución del Estado para operar una planta empaquetadora' y que 'generará para la boutique entre 6-10k mensuales'", detalla el equipo investigador.

La documentación en poder de la UDEF acredita más cuestiones: "La sociedad Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. precisaba financiación, siendo esta necesidad la que llevó a establecer contacto con la boutique, gestión que ejecuta Julio Martínez Sola, vicepresidente de la citada compañía aérea y que facilita Ramón Gordils, como así hace constar el propio Julio Martínez Solo, en conversación 76 con Manuel Aarón Fajardo: 'Buenos días Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils'".

Según los informes de la UDEF y los autos del juez Calama, Manuel Aarón Fajardo es nada menos que el "lugarteniente" o "el hombre de Zapatero en Venezuela". Su papel dentro de la red se situaba en el segundo nivel jerárquico, actuando como pieza clave o nexo de unión entre el entorno empresarial de la aerolínea Plus Ultra y el expresidente Zapatero.

El papel de Fajardo

Fajardo, que reside en Caracas y actúa como empresario del sector financiero, habría sido el primer canal de conexión para que los directivos de Plus Ultra pudieran acceder a la intermediación de Zapatero. El objetivo de estos contactos era el de facilitar y acelerar la concesión del rescate público de 53 millones de euros otorgado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en 2021.

Los informes policiales recogen decenas de menciones y comunicaciones telefónicas cruzadas en las que se prueban estas gestiones de intermediación. Los mensajes interceptados sitúan cronológicamente a Fajardo como hombre clave para la aerolínea justo antes de que se formalizara la petición de ayudas a la SEPI. El 28 de abril de 2020, por ejemplo, Rodolfo Reyes (accionista mayoritario de Plus Ultra) escribe un mensaje clave al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola: "Acaba de hacerse el puente con ZP". Inmediatamente después, Reyes añade la identidad del contacto: "Manuel [Fajardo] es la pieza de ZP en Venezuela. Escríbele de parte de Ramón Gordils [exviceministro chavista]".

El 29 de abril de 2020, de nuevo, siguiendo las instrucciones, Martínez Sola contacta directamente por chat con Fajardo: "Buenos días, Manuel. Me pongo en contacto contigo de parte de Ramón Gordils". El 30 de abril de 2020, tras el contacto inicial, el presidente de Plus Ultra (Martínez Sola) le escribe a Rodolfo Reyes confirmando que la intermediación ha dado frutos rápidos: "Acabo de hablar con Fajardo (...) Que me llama Zapatero". Ese mismo día, Reyes comunica al exdirigente venezolano Ramón Gordils que la comunicación directa se había producido de forma efectiva: "Julio habló con ZP. 11 min. Le explicó todo…". Durante esa conversación, según los indicios, se le pidió al expresidente "empujar" el rescate ante las trabas que le ponía la banca privada.

En mayo de 2020, en otro intercambio de mensajes captado por la UDEF, Fajardo habla abiertamente con la directiva de Plus Ultra sobre cómo se estructuraban las gestiones en torno al expresidente, dándole el contacto de Julio Martínez Martínez (amigo íntimo de Zapatero e imputado en la causa): "Él te va ayudando. Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo".