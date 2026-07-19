Reyes Maroto y Enma López libran la batalla decisiva por el control del PSOE de Madrid

La confrontación ha marcado una campaña que este domingo llega a su desenlace. Reyes Maroto y Enma López se juegan el liderazgo del PSOE de Madrid en unas primarias en las que cerca de 5.500 militantes decidirán quién será la candidata para enfrentarse al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

López ha conseguido imprimir impulso a su candidatura con una intensa campaña en redes sociales, minimizando el movimiento "desleal" que, según la dirección socialista, supuso presentar su candidatura sin comunicarlo previamente a la Ejecutiva. Una decisión que precipitó su salida de la dirección del partido, donde ejercía como portavoz adjunta y secretaria de Estudios y Programas, y que llegó en el peor momento para Ferraz: apenas dos días antes del decisivo Comité Federal convocado por Pedro Sánchez tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a cinco del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que Maroto se enfrentaba a Almeida.

La exministra de Industria, Comercio y Turismo ha contado desde el principio con el respaldo de la cúpula de Ferraz, aunque ésta ha tratado de evitar una imagen de división interna. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, optó por la equidistancia al asegurar que "tanto Reyes como Enma son magníficas las dos, dos grandísimas compañeras que dan mil vueltas a cualquier candidato que pueda presentar la derecha en Madrid", afirmó en una entrevista en la cadena SER, donde evitó revelar el sentido de su voto.

La tensión acumulada durante semanas estalló antes del debate organizado por la dirección autonómica, donde ambas optaron por contener el choque. Conscientes de que este domingo se juegan mucho más que una candidatura, rebajaron el tono y aparcaron los ataques personales. Un giro llamativo después de que Maroto acusara a su rival en entrevistas previas de actuar con deslealtad. En infoLibre aseguró que "Enma López ha tenido una falta de lealtad y ha preferido ser la protagonista", mientras que en El País le reprochó haber "abandonado el proyecto".

El nombre que sobrevoló el debate fue, una vez más, el de Pedro Sánchez. Las dos aspirantes se esforzaron por reivindicar su sintonía con el presidente del Gobierno y por presentarse como la candidata más fiel al proyecto socialista y a las políticas impulsadas desde la Moncloa para tratar de conquistar la alcaldía de Madrid.

Maroto reivindicó su gestión al frente del PSOE municipal durante los últimos tres años. "Dejé el Gobierno de Sánchez para abrir una etapa nueva en el PSOE-M", recordó. López, por su parte, presentó estas primarias como una oportunidad para dar un vuelco al partido en la capital. "Llevamos once años siendo la tercera fuerza", advirtió.

El desafío de López ha dejado huella en Ferraz. La dirección federal respondió blindando aún más el control sobre los procesos internos y reservándose la última palabra en la designación de los candidatos municipales y autonómicos para las elecciones de 2027. Una reforma aprobada en el Comité Federal del pasado 27 de junio con la que el PSOE pretende evitar que vuelva a repetirse una candidatura surgida al margen de la dirección.