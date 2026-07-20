España, gana, los plurinacionales, pierden

Suelo tener muy presente aquel instante de un debate de primarias en el PSOE en el que un Patxi López todavía delgado quiso poner contra las cuerdas a un Pedro Sánchez en plan tertuliano que interrumpe todo el tiempo con la pregunta: "¿Tú sabes lo que es una nación?". La pregunta ha pasado a la historia más que la respuesta, pero la contestación no es para menos. Dijo el interpelado que la nación "es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo, en Cataluña o, por ejemplo, en el País Vasco por razones culturales, históricas o lingüísticas". Lo interesante es la ausencia, lo que faltaba. Faltaba España. El aspirante a gobernarla no le concedía el sentimiento.

Fue en 2017. Siete años antes, España había ganado el Mundial por primera vez y las calles se habían llenado, como ahora, de jóvenes con banderas para verlo y celebrarlo. También en Cataluña y el País Vasco, las del sentimiento que sí concedía el candidato socialista. Aquella eclosión de sentimiento español, con el grito que se ha popularizado "¡soy español, español, español!", precedió al proceso de ruptura del separatismo catalán, que seguiría después impertérrito su carrera hacia el precipicio. El eco del sentimiento español despertado por el Mundial ya se habían apagado y un oportunista nato, como el defenestrado, pudo ignorarlo para adaptarse a la presión independentista en Cataluña. Aspiraba a tomar nuevamente las riendas del partido con artefactos como la "nación de naciones" y el "Estado plurinacional".

Lo hizo. Y precisamente por eso. El Partido Socialista había llegado a un punto de desnorte en el que no sabía si defender España para poder gobernarla o romperla para poder gobernar. Denle las gracias a Zapatero, a su nación discutida y discutible, capaz de llevar dentro cualquier nuevo Estatuto catalán, no importa que declare y proclame una nación alien. Al contrario. Con la nación, el sentimiento y la identidad, aquel Sánchez de 2017 se montaba un lío de no creer. López, por una vez, le decía que ese era el debate de los nacionalistas, no el de los socialistas. Pero ganó el otro porque se armaba ese lío. Y porque arma ese lío, puede unirse tranquilamente a toda la tropa nacionalista y separatista para llegar al poder y para conservarlo.

El aprendiz de brujo que jugaba tontamente con las naciones habrá podido ver el sentimiento español en este largo Mundial que hemos ganado justa y heroicamente. También habrá visto que sus más estrechos e incondicionales aliados son los que comulgan con encapuchados que odian ese sentimiento y lo que representa. Son los que asaltan la pantalla que puso en Bilbao el PP, valerosamente defendida por la concejal Esther Martínez, los que atacan a personas que llevan la camiseta de España, los que agreden a los que ven el partido en una terraza.

Todos estos y algunos más son los de las naciones que entendía Sánchez, que todavía no debe de entender qué es España. Ni falta que me hace, pensará, y con razón. Pero conviene, al margen de su interés, constatar que las naciones de naciones, la plurinacionalidad y los términos que se inventen no unen ni arrastran a nadie. No provocan sentimiento de ningún tipo, seguramente porque nada tienen que ver con la realidad. La realidad está del lado de España. Del otro hay ficciones políticas y pesadillas. Aunque la política ha demostrado que puede estar en la ficción y en la pesadilla, sin que la realidad se despierte.