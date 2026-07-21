ZP: el Gobierno encubre a quien la Justicia desenmascara

Tal y como sospechaban los investigadores y tal y como adelantaba un escrito de su defensa presentada ante el magistrado instructor este mismo lunes, Julio Martínez Martínez, el testaferro y pagador de Zapatero, ha delatado este martes en la Audiencia Nacional al expresidente socialista como la raíz y el ideólogo de todas las gestiones para que la compañía aérea Plus Ultra recibiese un rescate de 53 millones de euros por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). De hecho, y al contrario de lo que declaró Zapatero —que dijo no haber realizado ninguna gestión con la aerolínea y no conocer a sus dueños hasta después del rescate—, Julio Martínez Martínez ha señalado al exlíder socialista como la persona que lo puso en contacto con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra. El empresario alicantino, que ha respondido durante casi cuatro horas a todas las preguntas que le han hecho el instructor del caso Plus Ultra, la fiscal Anticorrupción y su letrada, ya confesó el lunes por escrito que fue Zapatero quien, el 26 de febrero de 2021, le comunicó que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra. Téngase en cuenta que la concesión del citado crédito se aprobó doce días después en Consejo de Ministros, en concreto, el 9 de marzo de 2021.

Martínez también ha confirmado que cobraron una comisión del uno por ciento por haber logrado obtener la millonaria ayuda estatal y que fue Zapatero quién fijó que los pagos de la mordida se canalizasen a través de la mercantil Análisis Relevante. De esta forma y gracias a la colaboración judicial de Martinez, se confirma lo que los investigadores ya sospechaban: Que la mercantil Análisis Relevante se creó para que el ex presidente pudiera cobrar de forma soterrada los pagos que recibía como comisionista en España y también a nivel internacional. El juez acusa al ex secretario general del PSOE de liderar una estructura delictiva dedicada al tráfico de influencias en nuestro país y en el extranjero, a través de vinculaciones en Venezuela, China y Emiratos. En este sentido, Martínez ha asegurado también ante el juez José Luis Calama, que fue Zapatero quien le puso en contacto no sólo con Plus Ultra sino también con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada del país sudamericano.

Ante la confesión de Martinez, que desactiva el intento de Zapatero de anular la investigación, tiene todo el sentido la comparecencia de, por lo menos, la ex ministra de Hacienda María Jesús Montero, entonces máxima responsable de la SEPI; de Pedro Saura, ex secretario de Estado de Transportes, y de José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España que también estuvo presente en el Consejo de Ministros que aprobó aquel inexplicable rescate como encargado de la cartera de Inclusión y Seguridad Social. Cabe reseñar que el Ministerio de Seguridad Social aplazó una deuda que la aerolínea tenía con este departamento del Gobierno, requisito indispensable para que Plus Ultra pudiese acceder a la ayuda.

Finalmente, cabe destacar el respaldo que el gobierno de Sánchez sigue brindando a Zapatero, complicidad que sólo cabe explicarse si tenemos en cuenta que, si bien el delito principal de tráfico de influencias no sanciona directamente a la persona que se deja influir por el simple hecho de ceder, el consejo de ministros presidido por Sánchez sí podría haber incurrido en un delito de prevaricación al aprobar un multimillonario rescate a una compañía sin valor estratégico alguno para los intereses generales de España, que apenas representaba el 0,03% de las operaciones aéreas registradas en España antes de la pandemia del mercado y que un informe confidencial del propio Ejecutivo desechaba por estar en crisis estructural desde mucho antes de la irrupción del Covid.

Los representantes del gobierno alegan el derecho a la presunción de inocencia, pero lo cierto es que imputados como Santos Cerdán o José Luis Ábalos, a quien también asistía ese derecho, fueron expulsados del PSOE mucho antes de ser condenados. Lo que es evidente es que todos los miembros de este este gobierno, empezando por su presidente, se comportan más como encubridores que como colaboradores de una Administración de Justicia a la que encima acusan de practicar el lawfare.