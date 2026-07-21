El PSOE celebra el Día del Perro en medio de la crisis por Zapatero

Con el penúltimo Consejo de Ministros antes del parón estival, y con toda la atención política y mediática puesta en el caso que salpica al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE ha optado por mirar hacia otro lado. En lugar de dar explicaciones sobre la crisis que sacude al partido, el Grupo Socialista en el Senado ha decidido celebrar el Día Mundial del Perro con un vídeo en redes sociales protagonizado por varios senadores junto a sus mascotas.

Hoy la bancada de cuatro patas ha tomado el Senado 🐶❤️ En el #DíaMundialDelPerro os presentamos a algunos de los mejores compañeros de vida de nuestros senadores y senadoras. Y un mensaje que sí va muy en serio: no compres, adopta. Porque miles de perros siguen esperando una… pic.twitter.com/u14ExgqaSp — PSOE SENADO (@gpssenado) July 21, 2026

"Hoy la bancada de cuatro patas ha tomado el Senado", escriben los socialistas en un mensaje con el que buscan proyectar una imagen desenfadada justo cuando el partido atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la imputación de Zapatero. El vídeo, además, concluye con el mensaje "no compres, adopta. Porque miles de perros siguen esperando una segunda oportunidad", mientras las imágenes están protagonizadas, en su mayoría, por perros de razas puras e incluso se deja ver algún cachorro.

En el vídeo aparecen los portavoces adjuntos del PSOE en el Senado, Alfonso Gil y María Teresa Macías, junto a María del Lirio Martín, Elena Vila, Paula Somalo, Pedro Martín y Manuel Mirás. La secuencia culmina con la aparición de Pedro Sánchez.

Mientras el PSOE difunde este contenido, la dirección del partido sigue cerrando filas con el expresidente. Ni Moncloa ni Ferraz se plantean retirar su respaldo a Zapatero, pese al giro que ha dado la investigación después de que su amigo Julio Martínez Martínez haya decidido tirar de la manta, un movimiento que introduce un cambio de enorme calado en el procedimiento.

En el entorno socialista rebajan el alcance de las últimas revelaciones y las atribuyen a las estrategias de defensa de los implicados. Al mismo tiempo, mantienen intacta su defensa de la inocencia de Zapatero y sostienen que podrá demostrarla, respaldando sin fisuras al expresidente, que continúa sin ofrecer explicaciones públicas.

Varios miembros del Gobierno aseguran, además, que mantienen un contacto frecuente con Zapatero. Insisten en que nunca intervino en el rescate de Plus Ultra y evitan pronunciarse sobre el botín de joyas valorado en 1,3 millones de euros.