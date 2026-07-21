Inquietud en Moncloa ante las revelaciones del testaferro de Zapatero

Después de que el testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, haya optado por acogerse a la 'vía Aldama' y de que el presidente de Plus Ultra haya admitido el pago de una comisión, en Moncloa comienzan a aflorar los primeros síntomas de inquietud. El Gobierno ha respaldado hasta ahora sin fisuras al que durante años fue considerado el "faro moral" del socialismo, pero las últimas revelaciones amenazan con complicar ese relato.

Julio Martínez está citado a declarar este martes, en calidad de investigado, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, dentro del caso Plus Ultra. En un escrito de seis páginas remitido al magistrado antes de su comparecencia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el empresario se ofrece a colaborar con la Justicia.

Su versión contradice de lleno la mantenida hasta ahora por Zapatero. Según Martínez, el expresidente formó parte de la sociedad Análisis Relevante desde su creación. Además, sostiene que percibió una comisión del 1% por las gestiones realizadas para facilitar el rescate de Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros del fondo de apoyo a empresas estratégicas. Unas afirmaciones que José Luis Rodríguez Zapatero ha negado de forma tajante y que, de confirmarse, podrían comprometer seriamente su situación.

Las consecuencias no afectarían únicamente al expresidente. También ponen en una posición incómoda al Gobierno, que siempre ha defendido que la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra se ajustó plenamente a la legalidad, contó con todos los avales institucionales y sin la mediación de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el Ejecutivo son conscientes de que la declaración de Martínez y las nuevas informaciones pueden monopolizar la actualidad política. La victoria de la selección española les ha concedido un respiro de 24 horas para preparar su estrategia de comunicación, aunque en Moncloa dan por hecho que la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros estará marcada por las preguntas sobre Zapatero.

La situación se complica, además, por el silencio del expresidente. Tras anunciar que ofrecería explicaciones públicas, el plazo comprometido ha expirado sin que se haya pronunciado. Para Moncloa cada vez resulta más difícil sostener una defensa cerrada mientras las acusaciones se acumulan y José Luis Rodríguez Zapatero continúa sin dar explicaciones.