Los chats intervenidos por Estados Unidos en el caso José Luis Rodríguez Zapatero no sólo relatan un posible delito de tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra. También recogen conversaciones más que sensibles en materia de seguridad aérea. Y es que las mediaciones del ya denominado como Grupo Zapatero se centraron también en la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Un organismo que no vigila por el cumplimiento contable o legal de una empresa en asuntos económicos. Vigila la seguridad aérea.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

La UDEF relata esos hechos de la siguiente manera: "En fecha 07/10/2020 y obtenido del terminal telefónico de Julio Martínez Sola en la conversación mantenida en un chat grupal denominado como "contratos", consta un audio enviado por Roberto Roselli [directivo de Plus Ultra] a Santiago Fernández Lena. Del contenido del audio se desprende que una persona identificada como Daniel, quien ha mantenido conversaciones con AESA en relación con las dudas suscitadas sobre el plan de viabilidad, ejerce un cierto grado de control e influencia sobre los órganos decisores".

"Ello se evidencia en manifestaciones como: "los tenemos en un bolsillito bien guardadito". Asimismo, se observa que han existido actuaciones previas que han sido valoradas positivamente por quienes deben adoptar la decisión, señalándose que "están contentos con todo lo que se ha hecho", apunta la UDEF.

Es más, posteriormente, se relata que "AESA ha solicitado el acta del consejo donde se solicitaba el aumento, transmitiéndoselo a Santiago Fernández Lena para que evalúe cuál es la opción más conveniente de cara a remitir la documentación a AESA".

El contenido de la conversación

La UDEF recoge la conversación de forma textual: "Santiago, oye, acabo de hablar con Daniel. Él ha estado en conversaciones con AESA ¿no? En cuanto a dudas sobre el plan de viabilidad. Pues bueno, los tenemos en un bolsillito bien guardadito, están contentos con todo lo que se ha hecho. Lo que si me piden es, ellos pidieron el acta del consejo donde se solicitaba el aumento, pero yo pienso que, no sé, será mejor mandarles la comunicación que enviamos a los accionistas, donde simplemente ahí se especifica que estamos solicitando el dinero. Evalúa tú si me mandas el extracto del acta o la comunicación que le mandamos a los accionistas, así se lo envío hoy a AESA".

Sea como sea, las gestiones debieron funcionar, porque la UDEF describe una agilización en la tramitación: "En fecha 08/10/2020, en una conversación entre Rodolfo Reyes [accionista de Plus Ultra] y Roberto Roselli, éste informa que estaba reunido con la SEPI: "Estaba con la SEPI". A continuación, Rodolfo Reyes le dice: "Eso es más importante" y Roberto Roselli minutos después le informa de que ya ha terminado la reunión en la SEPI y que ha informado a Julio Martínez Sola: "Ya terminé e informamos al tocayo" - "Me dices y te llamo".

Julio Martínez Sola es 'Julito', el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Es más, "en fecha 14/10/2020, en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, éste le indica que se encuentra en ese momento con José Luis Rodríguez Zapatero y unos ciudadanos de nacionalidad china. Rodolfo le desea suerte". Y, "días después en fecha 19/10/2020 la SEPI remitió a Plus Ultra Líneas Aéreas un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial". Ese mismo día Rodolfo Reyes le dice al responsable de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que la SEPI les acaba de remitir el primer correo electrónico "con aclaraciones a fecha 19/10/2020 y que a las 12:00 horas tienen reunión en la SEPI".

Posteriormente hablan de un negocio con ciudadanos chinos, que por la cercanía temporal pudiera corresponder con la reunión que se mantuvo días atrás en fecha 14/10/2020". La UDEF relata los siguientes pasos: "En fecha 26/10/2020 Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. responde al requerimiento y subsanación de información realizado por la SEPI respecto de la documentación presentada para obtener la ayuda pública, incluyendo la subsanación de la solicitud y mejora del Plan de Viabilidad". Y unos días después, "el 05/11/2020, se produce el primer pago de Plus Ultra a Análisis Relevante (6.050 euros), recibido en la cuenta ES1821002764711301253060, justificado a través del mencionado contrato de prestación de servicios de asesoramiento de 30/07/2020, suscrito entre ambas sociedades".