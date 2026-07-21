Moncloa reduce las revelaciones de 'Julito' a una estrategia de defensa de los implicados

Muchas dudas y pocas respuestas. El Gobierno sabía que el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero iba a monopolizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Y su estrategia ha sido echar balones fuera. "Yo no voy a comentar, ni a calificar, ni a valorar las distintas versiones, las distintas declaraciones, las distintas estrategias de defensa que en sede judicial se vayan desarrollando en este caso", ha respondido la ministra Elma Saiz, reduciendo a simples "estrategias de defensa" las revelaciones del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, quien ha implicado al expresidente en las gestiones para favorecer el rescate de Plus Ultra.

El empresario ha ratificado este martes ante la Audiencia Nacional que se pactó el cobro de una comisión del 1% de los 53 millones de euros del rescate concedido a la aerolínea a cambio de la mediación o "acompañamiento" de Zapatero durante la tramitación de la ayuda. Pese a ello, el Ejecutivo da credibilidad a la versión del expresidente y sostiene que el expediente del préstamo a Plus Ultra "fue correcto", recordando el aval otorgado en los últimos meses por la Comisión Europea y por los tribunales españoles y europeos.

La ministra portavoz evitó responder al fondo de las preguntas formuladas por los cinco periodistas que tomaron la palabra, todas ellas centradas en quien ha sido presentado por el PSOE como el "faro moral" del socialismo. Saiz se limitó a reiterar que no existen dudas sobre el rescate de Plus Ultra y que el procedimiento se desarrolló sin irregularidades. El Gobierno niega que Zapatero mediara en favor de la compañía y guarda silencio sobre el botín de joyas o el hecho de que la aerolínea conociera el 26 de febrero, antes de que la Comisión Delegada aprobara la operación, que iba a ser una de las beneficiarias del rescate.

"Cuando yo he dicho que no voy a hacer valoraciones, ni calificar, ni analizar las distintas versiones o estrategias de defensa, pues me mantengo en esa afirmación", ha insistido Elma Saiz, quien ha reiterado que el expediente fue tramitado "respetando los criterios técnicos y adecuado a la normativa vigente".

Los supuestos pagos al expresidente también han sido ratificados por los propios directivos de Plus Ultra, Javier Martínez Sola y Roberto Roselli. Aun así, el Gobierno cierra filas con Zapatero y mantiene intacta su defensa del expresidente, convencido de que podrá demostrar su inocencia, pese a que todavía no ha ofrecido explicaciones públicas sobre las acusaciones que le afectan.

El respaldo no ha llegado únicamente desde el ala socialista del Ejecutivo. La vicepresidenta Yolanda Díaz también quiso mostrar su apoyo, adhiriéndose expresamente al respaldo manifestado por la ministra portavoz. No obstante, Díaz añadió que el expresidente "tiene que dar explicaciones" sobre sus negocios ante la "inquietud y tristeza" que, a su juicio, ha generado el caso "en la ciudadanía".

En el Ejecutivo insisten en que en ningún momento recibieron "presiones" para aprobar el rescate de Plus Ultra y se amparan, una vez más, en que la operación salió adelante porque la aerolínea cumplía los "criterios técnicos" exigidos para acceder a las ayudas públicas.