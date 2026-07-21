Puigdemont tiene prisa por volver y denuncia a España ante la Comisión Europea por "desobedecer" al TJUE

Carles Puigdemont ha "resucitado" políticamente con la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de blanquear la amnistía que Pedro Sánchez concedió a los golpistas catalanes a cambio de su investidura tras perder las pasadas generales. Después de semanas de práctico letargo y casi sin actividad ni siquiera en las redes, el prófugo mueve ficha.

A Puigdemont le ha entrado la prisa, parece que quiere regresar cuanto antes a España y se ha puesto nervioso por el "tempo" de la justicia española. De entrada, el Tribunal de Cuentas ha tomado nota de la resolución del TJUE sobre la malversación y ha concedido a las partes —Sociedad Civil Catalana en la acusación popular— diez días para presentar alegaciones. Eso ha sulfurado al líder de Junts, así como al resto de los imputados, más de una treintena de altos cargos de la Generalidad entre los que se encuentra Artur Mas, Junqueras y los más connotados impulsores del proceso separatista. Denuncian que las medidas cautelares en ese expediente tienen inmovilizados 9,5 millones de euros de los investigados.

El letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye —condenado por su colaboración con la banda terrorista ETA en el secuestro de Emiliano Revilla—, que presume de haber redactado la Ley de Amnistía, ha presentado un escrito en la secretaría de la Comisión Europea en el que acusa a las autoridades judiciales españolas de desobediencia al TJUE y pone como ejemplo que el Tribunal de Cuentas no haya aplicado de inmediato la Ley de Amnistía tras las resoluciones de la justicia europea del pasado jueves 16 de julio.

Puigdemont y el Constitucional

El hombre que se reía de las providencias del Tribunal Constitucional que le instaban a no derogar el Estatuto y a no convocar un referéndum ilegal, pretende ahora que el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo dinamiten todos los plazos legales y apliquen la amnistía sin dar tiempo a que la acusación presente, en su caso, sus alegaciones.

Boye ha elaborado un escrito en el que asegura que el Tribunal de Cuentas ha vulnerado diversos artículos del Tratado de la Unión y acusa a dicho Tribunal de tomar decisiones que ponen en peligro la aplicación de las sentencias del TJUE.

"El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta", se afirma en el texto.

Las vacaciones del TC

Puigdemont, así como los otros fugados, Toni Comín y Lluís Puig, quieren que la Comisión Europea fuerce a España de alguna manera cuando ni siquiera ha pasado una semana desde la publicación de las resoluciones del TJUE.

Entre los prófugos y los indultados que aún están inhabilitados por el delito de malversación ha caído como un jarro de agua fría que los magistrados del Tribunal Constitucional se hayan ido de vacaciones sin resolver los recursos pendientes de los separatistas, si bien en dicho Tribunal se han apresurado a asegurar que resolverán sobre el primer recurso, el de Jordi Turull, el 22 de septiembre. Eso plantea un calendario en el que el retorno de Puigdemont podría verificarse a mediados de octubre, cuando se cumplirán nueve años del golpe de Estado y su posterior fuga a Bélgica.