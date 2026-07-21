Romper España: Illa prepara una "oficina" para que una selección catalana juegue el Mundial

Ni dos días ha necesitado la Generalidad de Salvador Illa y el PSC para anunciar que en septiembre se creará una Oficina de las Selecciones Catalanas, un nuevo chiringuito cuyo objetivo es lograr que Cataluña disponga de equipos y deportistas compitiendo bajo la bandera regional en competiciones internacionales en las que también estaría la selección española.

Al calor del triunfo de la selección nacional de fútbol en el Mundial frente a la Argentina del idolatrado en Cataluña Lionel Messi, la intención del Ejecutivo y su socio ERC es que la región tenga la posibilidad de presentar equipos en torneos internacionales de todas las disciplinas posibles, incluido, cómo no, el fútbol.

La creación de esta especie de oficina ha sido avanzada por El Confidencial y confirmada por la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa para presentar los acuerdos del Ejecutivo que encabeza Illa. Según Paneque, se trata de una iniciativa para "agilizar y fomentar" la participación de selecciones catalanas en "eventos deportivos".

La creación de esta oficina responde a uno de los acuerdos suscritos entre socialistas y republicanos para la investidura de Salvador Illa en agosto de 2024. Según esos acuerdos, la oficina dependerá del Consejo Catalán del Deporte, entre cuyos objetivos figura "el aumento de las actuaciones encaminadas a hacer que el deporte federado se proyecte en el contexto del deporte internacional". A tal efecto, la oficina "promoverá las selecciones deportivas catalanas que, de acuerdo con su voluntad y con lo que establece el artículo 48.2 de la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, pueden optar a la participación directa en el ámbito internacional".

El caso de la pelota vasca

Ese artículo reconoce a las federaciones deportivas autonómicas la capacidad de participar directamente en competiciones internacionales cuando se trate de modalidades o especialidades deportivas que cuenten con un arraigo histórico y social indiscutible en su respectiva comunidad autónoma –en el caso de la pelota vasca esa región ya se ha enfrentado a España en competición internacional– y cuando la federación autonómica correspondiente hubiera formado parte de una federación internacional antes de integrarse en la federación española.

Sin embargo, el pacto entre socialistas y republicanos desvirtúa ese punto de la ley del deporte para atribuir la posibilidad de participar en competiciones internacionales cuando la federación se haya fundado antes en Cataluña que en el resto de España.

La literalidad del pacto es la siguiente: "Teniendo en cuenta la vitalidad del deporte catalán federado, la tradición histórica y arraigo social, así como la alta participación y capilaridad territorial, se continuará trabajando por el máximo reconocimiento del deporte catalán a todos los niveles. En este sentido, se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, de acuerdo con la voluntad y el trabajo conjunto con las Federaciones".

Y añade a continuación que "a estos efectos se constituirá una Oficina del Gobierno, adscrita al Consell Català de l'Esport, que promoverá las selecciones deportivas catalanas, ofrecerá el apoyo activo y acompañamiento a las federaciones deportivas catalanas, que de acuerdo con su voluntad y con lo que establece el artículo 48.2 de la Ley estatal 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, pueden optar a la participación directa en el ámbito internacional por el hecho de haberse constituido antes que la federación estatal correspondiente y de acuerdo con el arraigo social e histórico en Cataluña. Esta oficina también velará ante el Consejo Superior de Deportes estatal por este reconocimiento".

En el caso del fútbol, ERC arguye que la federación regional se constituyó en 1900, trece años antes que la Real Federación Española de Fútbol.

Pacto desapercibido

Este punto del acuerdo para la investidura de Illa pasó bastante desapercibido en su momento ante la dimensión de otros puntos como el concierto económico catalán o el traspaso de las cercanías de Renfe, cesiones que están en curso. En el caso de Renfe ya se ha constituido una empresa mixta entre la compañía ferroviaria y la Generalidad para asumir progresivamente el traspaso mientras que el concierto catalán avanza con la ampliación de la plantilla y los medios de la llamada Agencia Tributaria de Cataluña. La previsión es que la Hacienda catalana se ocupe en dos años de la gestión y recaudación del IRPF.

La consejera Paneque también ha hablado de la posibilidad de que el Govern organice una recepción institucional para los jugadores de la selección nacional que han logrado el segundo Mundial para España, un equipo que ERC, con la indispensable colaboración de los socialistas catalanes de Salvador Illa, pretende que no vuelva a participar unido representando a toda la nación en ningún torneo.