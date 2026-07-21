Vox acusa a Bolaños de "actitudes mafiosas" para salvar la aplicación de la Ley de Nietos y "pervertir el censo"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha cargado este martes contra el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al que ha responsabilizado de haber recurrido a "actitudes mafiosas" para maniobrar y evitar que la mayoría de vocales de la Junta Electoral Central reprobaran la "manifiestamente ilegal" instrucción de Sofía Puente en la polémica Ley de Nietos, que, a su juicio, está "pervirtiendo el censo electoral".

La semana pasada, la Junta Electoral Central sostuvo que carecía de competencia para pronunciarse sobre esa disposición adicional de la ley de memoria democrática que abre la vía para obtener la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados y que se concreta en la citada instrucción de Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y hermana del ministro Óscar Puente.

No obstante, cuatro de los trece vocales de la Junta firmaron un voto particular al discrepar de la mayoría. Consideraban que, dado que esas nacionalizaciones masivas tienen impacto directo en el censo electoral, la JEC sí debía haberse pronunciado y advertían incluso de un "incremento irregular" de personas inscritas. Estos miembros discrepantes sostienen que la instrucción de Sofía Puente rebasa el marco de la ley de memoria democrática al extender el acceso a la nacionalidad también a descendientes de quienes abandonaron España por causas como la emigración económica, y no solo por exilio político.

"Es un coladero"

"Según se ha sabido, el ministro de la Presidencia se habría empleado a fondo para que no fueran más los vocales que se opusieran a esta instrucción manifiestamente ilegal", ha denunciado Pepa Millán en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. En su opinión, "el Gobierno es plenamente consciente de que esta denominada 'ley de nietos' supone un coladero, que la necesita para pervertir el censo electoral y que si tienen que recurrir a las actitudes mafiosas a las que nos tienen acostumbrados, lo van a seguir haciendo".

Por ello, la diputada de Vox ha reiterado que la formación de Santiago Abascal continuará utilizando la "vía judicial o administrativa" para tratar de frenar las "terribles consecuencias" que, a su juicio, está generando esta normativa, que en su criterio ya debería llamarse "ley de bisnietos".

"Lo que está haciendo el Gobierno es pervertir el censo electoral y alterar y redefinir al pueblo español y nosotros no estamos dispuestos a que se vaya regalando nuestra nacionalidad por la necesidad de Pedro Sánchez de atornillarse en el sillón y de esquivar los manifiestos repudios por parte de todos los españoles a un PSOE cada vez más corrupto", ha sentenciado.