Zapatero, contra las cuerdas: "Profesionalmente la situación se le complica"

Las últimas revelaciones sobre el caso que investiga el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra han centrado el análisis del magistrado del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, en La Noche de Cuesta. Portillo ha explicado cómo pueden influir las nuevas declaraciones de los investigados y qué valor jurídico tienen dentro de la instrucción.
Portillo ha señalado que las confesiones conocidas complican la situación procesal del expresidente, ya que se suman a los indicios que ya figuraban en la causa. "Profesionalmente la situación se le complica", ha afirmado, al considerar que los nuevos testimonios podrían aportar información adicional sobre los hechos que investiga el juez.
"Lo que se valora es el conjunto de los indicios"
Durante la entrevista, Portillo ha explicado que las nuevas declaraciones deberán demostrar que aportan información relevante y no se limitan a repetir lo que ya consta en el sumario. A su juicio, solo tendrán verdadero valor si permiten esclarecer los hechos, identificar responsables o incorporar documentación que pueda ser corroborada con otras pruebas.
"Lo que se valora es el conjunto de los indicios", ha resumido, insistiendo en que todavía es pronto para determinar el alcance real de esta colaboración con la Justicia.
Asimismo, ha recordado que el Tribunal Supremo exige que esa colaboración sea "sincera, útil y persistente" para que pueda influir posteriormente en una posible rebaja de la pena.
La posible negociación con la Fiscalía
Portillo también ha explicado cómo funcionan los acuerdos de colaboración durante la fase de instrucción. Según ha indicado, la Fiscalía dispone de un margen para modular la acusación dentro de las penas previstas por el Código Penal, aunque será el tribunal quien, en un eventual juicio, decida si esa colaboración merece una reducción de condena.
El abogado ha advertido además de que ocultar información puede perjudicar a quienes buscan alcanzar un pacto con el Ministerio Público, ya que una colaboración parcial o interesada podría impedir que los jueces apreciasen esa circunstancia atenuante.