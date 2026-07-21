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Política

Zapatero, contra las cuerdas: "Profesionalmente la situación se le complica"

Las confesiones conocidas complican la situación procesal del expresidente, ya que se suman a los indicios que ya figuraban en la causa.

Libertad Digital
Las confesiones conocidas complican la situación procesal del expresidente, ya que se suman a los indicios que ya figuraban en la causa.
José Luis Rodríguez Zapatero. | Cordon Press

Las últimas revelaciones sobre el caso que investiga el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra han centrado el análisis del magistrado del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, en La Noche de Cuesta. Portillo ha explicado cómo pueden influir las nuevas declaraciones de los investigados y qué valor jurídico tienen dentro de la instrucción.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

Portillo ha señalado que las confesiones conocidas complican la situación procesal del expresidente, ya que se suman a los indicios que ya figuraban en la causa. "Profesionalmente la situación se le complica", ha afirmado, al considerar que los nuevos testimonios podrían aportar información adicional sobre los hechos que investiga el juez.

"Lo que se valora es el conjunto de los indicios"

Durante la entrevista, Portillo ha explicado que las nuevas declaraciones deberán demostrar que aportan información relevante y no se limitan a repetir lo que ya consta en el sumario. A su juicio, solo tendrán verdadero valor si permiten esclarecer los hechos, identificar responsables o incorporar documentación que pueda ser corroborada con otras pruebas.

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"Lo que se valora es el conjunto de los indicios", ha resumido, insistiendo en que todavía es pronto para determinar el alcance real de esta colaboración con la Justicia.

Asimismo, ha recordado que el Tribunal Supremo exige que esa colaboración sea "sincera, útil y persistente" para que pueda influir posteriormente en una posible rebaja de la pena.

La posible negociación con la Fiscalía

Portillo también ha explicado cómo funcionan los acuerdos de colaboración durante la fase de instrucción. Según ha indicado, la Fiscalía dispone de un margen para modular la acusación dentro de las penas previstas por el Código Penal, aunque será el tribunal quien, en un eventual juicio, decida si esa colaboración merece una reducción de condena.

El abogado ha advertido además de que ocultar información puede perjudicar a quienes buscan alcanzar un pacto con el Ministerio Público, ya que una colaboración parcial o interesada podría impedir que los jueces apreciasen esa circunstancia atenuante.

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