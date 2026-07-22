Ladridos contra los acuerdos PP-Vox

A pesar de que el Juzgado de Instrucción de Valencia acaba de abrir juicio oral contra Vicent Mascarell, secretario del PSPV de Diana Morant, por un delito de calumnias contra el PP de Valencia -partido al que tuvo la desvergüenza de atribuir unos daños realizados contra la sede socialista de la capital del Turia-, está visto que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades está decidida a utilizar la calumnia, la difamación y la mentira como parte de su estrategia política contra el Partido Popular. Buen ejemplo de ello lo constituyen las recientísimas declaraciones de Morant en las que ha tenido la colosal desfachatez de vincular la encomiable promesa de Feijóo de llevar a cabo una reforma del Código Civil, destinada a exigir a los inmigrantes "el arraigo y la presencia afectiva y efectiva" en España para obtener el pasaporte y la nacionalidad españoles, con los repugnantes insultos racistas que algunos descerebrados han lanzado en las redes sociales contra jugadores de la selección española como Lamine Yamal. Es más. En el colmo del delirio, la ministra Morant ha llegado a acusar a Feijóo nada menos que de estar trazando un camino político que se asemeja "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

Para empezar, y en lugar de inventarse animadversiones racistas del PP o de Vox hacia los inmigrantes que cuentan con la simpatía y el cariño de todos los españoles de bien -no digamos ya nada contra jugadores de la selección que son españoles de nacimiento como Lamine Yamal-, la ministra Morant haría bien en exigir a sus socios proetarras de Bildu una condena inequívoca de las agresiones e insultos que grupos de abertzales han propinado a algunos soldados o simples ciudadanos en Navarra y el País Vasco por el delito de ver el Mundial de Fútbol luciendo la camiseta o la bandera española. Desgraciadamente, esta violenta combinación de socialismo y nacionalismo de los agresores es lo más parecido que hay en España al criminal gobierno nacionalsocialista de Adolf Hitler.

En segundo lugar, cabe destacar que, con independencia de lo que decida finalmente el Supremo -tribunal que acaba de admitir el recurso para parar las altas en el censo por la Ley de Nietos al tiempo que ha pedido audiencia a la Junta Electoral Central para que se pronuncie al respecto-, es perfectamente legítimo y encomiable que el PP decida en el futuro llevar a cabo reformas en el Código Civil para que, al igual que sucede en la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo, no se regale la nacionalidad y el pasaporte español a ciudadanos extranjeros que ni siquiera viven, trabajan ni tributan en España. A este respecto, conviene también advertir que un juzgado de Madrid acaba de abrir diligencias contra la hermana del ministro Óscar Puente por la más que cuestionable aplicación de la ya de por sí cuestionable Ley de Nietos, diligencias que ha trasladado a la Fiscalía.

Finalmente, cabe señalar que, además de desviar la atención de todas las investigaciones judiciales que sitúan a Pedro Sánchez como el "señor X" de todos los casos de corrupción del PSOE, las difamantes declaraciones de la ministra Morant pretenden inocular o resucitar los complejos del PP para que no pacte con Vox, partidos que tienen el derecho y el deber de entenderse como única alternativa posible a los gobiernos Frankenstein de los socialistas. A este respecto, haría bien el PP en entonar su particular "si no quieres caldo, dos tazas" no sólo llevando a gala su disposición a llegar a más acuerdos de gobierno con los de Abascal sino también planteándose la posibilidad de llegar incluso a acuerdos electorales de coalición con Vox en aquellas circunscripciones en las que es imposible que ambas formaciones saquen representación parlamentaria por separado.

Lo que resulta evidente, parafraseando la cita falsamente atribuida a Cervantes "Ladran, Sancho, señal que cabalgamos", es que el PP no debe dejar de "cabalgar" junto a Vox con la esperanza -vana, por otra parte- de que los socialistas dejen de ladrar.