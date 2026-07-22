El juez Villegas señala la "gravedad" de la Ley de Nietos: "No puede convertirse en un coladero"

El juez Jesús Fernández Villegas ha analizado en La Noche de Cuesta la apertura de diligencias por parte de un Juzgado de Madrid contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes Óscar Puente, por la instrucción relacionada con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La magistrada ha trasladado el procedimiento a la Fiscalía para que informe sobre la querella presentada por Hazte Oír, un trámite inicial que no supone que exista una acusación formal ni que se hayan confirmado indicios de delito.

Villegas ha diferenciado entre la posible existencia de una responsabilidad penal y la cuestión jurídica de fondo sobre la validez de la instrucción. El magistrado ha recordado que lleva tiempo defendiendo que esa instrucción podría ser contraria a la ley, aunque ha señalado que eso no significa automáticamente que exista un delito de prevaricación.

"Si la instrucción es ilegal, porque contradice el texto de la ley, que es una norma de rango superior, eso es una cosa, y otra que tenga consecuencias penales", ha explicado. "Si resulta que al final esta querella llevada por la vía penal no llega a ninguna parte, eso no quiere decir que la instrucción sea válida".

"Lo que no puede hacer es traicionarlas, violarlas, contradecirlas"

El juez ha centrado parte de su intervención en la diferencia entre la ley aprobada por las Cortes y la instrucción posterior que estableció los criterios para aplicarla. Según Villegas, la norma reconocía a quienes hubieran sufrido persecución o violencia por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de identidad durante la Guerra Civil y la dictadura, mientras que la instrucción habría ampliado ese supuesto.

En este sentido, ha señalado que la instrucción establecía que se presumiría la condición de exiliado para todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. "Esto es muy diferente porque lo que hace es abrir la puerta a que todo aquel que se exiliase en ese periodo, sea cual fuera la razón, tiene derecho a esa nacionalización", ha afirmado Villegas.

El magistrado ha defendido que una instrucción administrativa debe limitarse a facilitar la aplicación de una ley, pero no puede modificarla. "Lo que no puede hacer es traicionarlas, violarlas, contradecirlas, porque no tiene poder para contradecir la voluntad del pueblo soberano expresada a través de sus representantes en Cortes", ha señalado.

El impacto sobre la nacionalidad y el censo electoral

Villegas también se ha referido a la polémica generada por las posibles consecuencias electorales de las nuevas nacionalizaciones y al recurso admitido por el Tribunal Supremo para estudiar medidas cautelares sobre las altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

El juez ha explicado que estas medidas buscan evitar que una situación potencialmente reversible termine generando efectos difíciles de corregir si posteriormente la instrucción fuera anulada. "Sería como construir una casa sobre un cimiento y luego después el cimiento desaparece, pues se viene abajo", ha ejemplificado.

El magistrado ha insistido en que el debate no debe limitarse únicamente al número de personas que podrían incorporarse al censo electoral antes de unas elecciones, sino a una cuestión más profunda: "Con la nacionalidad española tampoco se juega y la definición de nuestra propia identidad, la definición de lo que somos, la comunidad política, la ciudadanía, tienen que configurarse en nuestro país por vías legales y no coyunturales de un momento determinado", ha defendido.