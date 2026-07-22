El rescate de Plus Ultra se lanzó tras citar otro pago de 2 millones el grupo venezolano ligado a Zapatero

Las conversaciones del accionista venezolano de referencia de Plus Ultra han lanzado una nueva pista sobre lo ocurrido. Una que tiene cifra: dos millones de euros. Se trata de un mensaje de Rodolfo Reyes enviado desde el móvil intervenido por EEUU el 30 de septiembre de 2020. Era el momento de máximo nerviosismo para la obtención del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez. Por esas fechas, la Sepi había exigido más documentación a la aerolínea y los responsables de la empresa vieron eso como un problema serio para el logro de los 53 millones de euros. Justo en ese momento, y como ya ha publicado Libertad Digital, surgió una frase de Reyes: "Clave los 2MM€". Lo cierto es que, sea como sea, tras esa frase y esa fecha, la Sepi, dependiente de María Jesús Montero, desbloqueó el asunto. Tras esa cifra y, por supuesto, la invocación a Zapatero de forma permanente en las conversaciones de los accionistas venezolanos.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

Era el 30 de septiembre de 2020. Las cosas no iban bien para Plus Ultra de cara a lograr el rescate del Gobierno de España. "Días después, en fecha 30/09/2020, en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes y Roberto Roselli –directivo de la compañía–, este último le explica que el contacto –Julio Martínez Martínez– realizará gestiones de influencia en la Sepi y posteriormente le llamarán para preguntarle por el resultado. "Mañana el contacto hablará el tema Sepi, mañana lo volvemos a llamar". Rodolfo Reyes respondió contundente: "Clave los 2MM€", sin que por el momento se pueda concretar a qué se refiere, aclara la UDEF en sus informes.

Pero, al margen del uso o destinatario de esos dos millones de euros, algo cambió de inmediato: "A los pocos minutos, Roberto Roselli le informa de que les han contactado de la Sepi y que están con la revisión de los requisitos: "Pana nos acaban de llamar de la Sepi. Ya arrancaron con la revisión". Rodolfo Reyes le pregunta: "¿Te dijeron algo más?", a lo que Roberto Roselli le detalla: "Primer paso la elegibilidad" y que la Sepi contratará unos asesores –legal y financiero– que realizarán una auditoría estratégica de Plus Ultra: "Luego contratan un asesor legal y financiero para un due diligence limitado". Pero la cosa había cambiado claramente: Roberto Roselli continúa explicando que le han dicho que el dinero llegaría para enero: "Ha dicho que los reales para enero", y que ellos le han dicho que el dinero lo quieren antes, en noviembre: "Nosotros le dijimos que para noviembre". A partir de ese momento, la pelea era por la fecha. Pero el dinero lo daban por seguro.

Zapatero, siempre en el horizonte

Y es que la UDEF ha dado una clara importancia a esa nota, la que dice literalmente que la clave es un pago de dos millones de euros: "Clave los 2MM€". Y lo dice justo en el contexto de septiembre de 2020, cuando la aerolínea estaba más nerviosa que nunca por su situación y porque la Sepi les había requerido informes técnicos que daban por hecho que podrían bloquear el pago del rescate. En medio de todo ello, responsables de la empresa sacaron a relucir el nombre de Rodríguez Zapatero y la necesidad de que les ayudase para sortear los problemas de la Sepi, dependiente en última instancia de la ministra Montero en aquel momento.

La UDEF relata de esta forma lo ocurrido en aquellos días de septiembre de 2020: "Continuando con la exposición cronológica, un día después, en fecha 10/09/2020, la Sepi realiza un requerimiento a Plus Ultra Líneas Aéreas SA para que se realicen aclaraciones y subsanaciones respecto de la documentación para obtener la ayuda pública". Eso, a la vista de la reacción de los responsables de Plus Ultra, era un grave problema: "Ese mismo día se produce una conversación entre Rodolfo Reyes –accionista de referencia de Plus Ultra– y Julio Martínez Sola –presidente de la compañía–. Rodolfo Reyes le pregunta si espera que Julio Martínez Martínez –el presunto testaferro de Zapatero– les diga algo: "¿Hay que esperar algo de ellos? ¿Una comunicación?". A lo anterior, Julio Martínez Sola contesta: "Me ha pasado cc del WhatsApp de Arreaza a mi tocayo" – "Yo no movería nada......" Rodolfo Reyes le dice: "Ok, seguimos como estamos".

Y solo un día después se desató el nerviosismo: "En fecha 11/09/2020, en una conversación que se produce entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, el primero le indica que Roberto Roselli le estaría informando que hay fuga de información sobre las conversaciones entre Plus Ultra con José Luis Rodríguez Zapatero", señala la UDEF. Y el plan cambia: consideran que hay que "presionar" para lograr "una reunión dentro de la Sepi. Añade que no sabe si será bueno "que le den un toque técnico desde arriba" o que incluso "Zapatero hable con alguien en la Sepi".