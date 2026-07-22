Giro en Moncloa: ya no descarta una fuga y que Zapatero fuera informado de los rescates

En un auténtico sálvese quien pueda, Moncloa empieza a virar el respaldo sin fisuras que durante semanas ha mantenido sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las últimas revelaciones, que sitúan al exlíder socialista en el centro de las gestiones del rescate de Plus Ultra, han llevado al Gobierno a modificar el discurso. Mientras sigue defendiendo que la ayuda pública se concedió con todas las garantías y respetando la legalidad, por primera vez ya no cierra la puerta a que pudiera producirse una fuga de información desde el propio Consejo de Ministros.

Después de casi dos meses cerrando filas con Zapatero desde que fuera imputado, en Moncloa ya no ofrecen la misma seguridad. Fuentes gubernamentales admiten que desconocen si alguien pudo informar al expresidente antes de la aprobación definitiva del rescate y si este, a su vez, trasladó esa información a la aerolínea. "No sé", deslizan desde el Ejecutivo cuando se les pregunta por la posible mediación de Zapatero y por la filtración de información, después de que se constatara que Plus Ultra sabía ya el 26 de febrero —antes de que la Comisión Delegada aprobara la operación— que iba a ser una de las beneficiarias de las ayudas.

El cambio de tono no es casual. En Moncloa empieza a imponerse un patrón ya utilizado cuando estallaron los casos que afectaban a los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán: desvincular al Ejecutivo de las actuaciones personales de sus dirigentes y presentar cualquier posible irregularidad como responsabilidad exclusiva de terceros, mientras el Gobierno se reivindica como la víctima. Todavía no aplican ese mismo discurso a Zapatero, pero el simple hecho de que en el Gobierno ya afloren dudas donde hasta ahora solo había certezas evidencia un cambio de estrategia destinado a proteger al Ejecutivo.

En Moncloa son conscientes de que su vinculación con Zapatero entraña un elevado coste político, especialmente después de que Pedro Sánchez comprometiera públicamente su palabra en defensa de la inocencia del expresidente. Aun así, mantienen el respaldo y evitan exigirle explicaciones. Según estas mismas fuentes, el jefe del Ejecutivo mantiene contacto habitual con José Luis Rodríguez Zapatero y en ningún momento le ha pedido aclaraciones sobre el botín de joyas valorado en 1,3 millones de euros hallado en la caja fuerte de su despacho.

La confianza ciega que el Gobierno exhibía en el expresidente ha dado paso a un discurso mucho más prudente, refugiado ahora en la presunción de inocencia para evitar comprometerse más de la cuenta mientras Zapatero continúa guardando silencio. Pese a ello, en el Ejecutivo insisten en que "optan por creer en Zapatero", al tratarse de uno de los suyos, mientras reducen a "estrategias de defensa" los señalamientos de Julito y de los propios directivos de Plus Ultra, Javier Martínez Sola y Roberto Roselli.

"Entre diferentes versiones elegimos a Zapatero. Es la opción más honrada hasta que se demuestre lo contrario", sostienen fuentes gubernamentales, que, al mismo tiempo, tratan de marcar distancias asegurando que no "lideran" la defensa del expresidente.