La "prioridad nacional" y el llanto de las plañideras

La inminente implantación en Valencia del llamado principio de prioridad nacional ha provocado el previsible lloriqueo coral e inconsolable entre las plañideras de guardia este verano. Para los voceros del buenismo bipartidista dominante, ya se sabe, eso de priorizar a los enraizados frente a cualquiera que haya llegado a la península hace un cuarto de hora de reloj constituye un anatema inadmisible. Porque lo del sentimiento de España, como igual resulta sabido, es algo que está muy bien para sacar la bandera en los campeonatos de fútbol y para lucir esas pulseritas tan monas, las de la rojigualda, en los bares de moda. Pero, ojo, que no pase de ahí.

Y ello a pesar de que la pretendida prioridad impuesta por Vox resulta ser cualquier cosa menos nacional. Porque el asunto, contra lo que los implicados tratan de hacer creer, no va de primero los españoles, sino de primero los que ya estaban aquí antes de que tú llegaras, así que ponte a la cola. Pero lo que a mí más me interesa es esa inopinada afinidad intelectual entre nuestro establishment contemporáneo y el anarquismo revolucionario decimonónico respecto al concepto de nación. ¡Piensan lo mismo! Y a una confluencia tan desconcertante procede añadir otra paradoja, la propia de cierta derecha que se dice liberal, a saber: pregonar las virtudes del libre mercado, pero empeñarse simultáneamente en que el Estado subsidie la mano de obra barata procedente de la inmigración.

Una mano de obra a precio de saldo que no podría existir sin subvenciones encubiertas —sanidad y educación gratuitas, ingreso mínimo vital, ayudas al alquiler, transferencias mil procedentes de diversos servicios sociales...—. Defensores del libre mercado haciendo todo lo posible para que los salarios efectivos no los pague el mercado, sino los contribuyentes. Pero si el establishment quiere adoptar, ya sea de forma inconsciente o interesada, la filosofía profunda de los revolucionarios del siglo XIX, lo que se acabará encontrando al final del camino será una exacta repetición de la sociedad convulsa y en llamas propia del siglo XIX. Allá ellos.