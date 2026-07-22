Morant: "Feijóo está dibujando una coalición que se parece cada vez más a gobiernos criminales como el de Hitler"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar trazando un camino político que, a su juicio, se asemeja "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler". Morant ha atribuido el aumento de los comentarios xenófobos en las redes sociales a la "política" y a la actuación de dirigentes "irresponsables" que, según ha dicho, alimentan los discursos de odio.

La ministra ha condenado asimismo los insultos racistas dirigidos contra jugadores de la selección española como Lamine Yamal y ha reclamado al Partido Popular que haga una condena expresa. "Me gustaría escuchar a un representante del Partido Popular hacer esa misma condena, porque en estas cuestiones hay que saber en qué bando estás", ha afirmado. En esa línea, ha asegurado que ella está en el "bando" de Lamine Yamal, al que ha definido como "un niño que ha nacido en España y que es tan español como Feijóo".

Morant ha lamentado el resurgimiento de una "España racista" que, según ha dicho, no había conocido y ha advertido del riesgo que entrañan gobiernos capaces de aprobar "leyes racistas" que persiguen a parte de la ciudadanía. En ese contexto, ha recordado el nazismo en Alemania y ha insistido en que Feijóo "está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

Respecto al acuerdo presupuestario entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana, la también secretaria general del PSPV-PSOE ha calificado de "día triste" la incorporación por primera vez de la denominada 'prioridad nacional' a una ley autonómica. A su juicio, ese pacto transmite el mensaje de que el Gobierno valenciano distinguirá entre quienes son o no "suficientemente valencianos o españoles" a la hora de acceder a servicios públicos como la sanidad o la educación. Morant ha sostenido, además, que el cierre de camas hospitalarias responde a los recortes aplicados por el Consell y no a la inmigración.

La ministra ha acusado también a PP y Vox de utilizar la inmigración como una "excusa permanente" para enfrentar "al pobre con el casi más pobre", mientras, según ha dicho, "los ricos y la gente de bien" se benefician de "amnistías de impuestos" en la Comunidad Valenciana.

Por último, al ser preguntada por la propuesta de Feijóo de reformar el Código Civil para evitar "regalar pasaportes", Morant ha sostenido que se confirma "algo que muchos intuíamos": que "Vox siempre ha estado dentro del PP" y que al partido de Feijóo "ya le sale ese franquismo del que nacieron". "El principal partido de la ultraderecha es ya el PP y Alberto Núñez Feijóo", ha zanjado.