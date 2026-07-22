Narbona niega que sea "la madrina" de Leire Díez y dice que sólo va a Ferraz "en contadas ocasiones"

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negado haber favorecido profesionalmente a la denominada fontanera del partido, Leire Díez. "Yo no he sido su madrina para nada", ha respondido ante las preguntas de la senadora del PNV Mar Caballero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se le ha interrogado sobre si impulsó el nombramiento de Díez en las empresas públicas Enusa y Correos.

Su comparecencia ha seguido la misma línea que la declaración que prestó la pasada semana ante el juez Santiago Pedraz, donde admitió que los indicios delictivos que pesan sobre Díez son "preocupantes". Pese a ello, ha defendido la presunción de inocencia de Leire Díez, de la gerente Ana María Fuentes, de Santos Cerdán y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Narbona ha asegurado que desconocía lo ocurrido porque, pese a presidir el PSOE, solo acude a la sede de Ferraz "en contadas ocasiones". También ha confirmado que el partido no contempla, por el momento, presentar una querella contra la fontanera. "No podría decir que es una relación de amistad", ha afirmado, reduciendo su vínculo con Díez a la "amabilidad" con la que dice tratar a todos los militantes.

La presidenta del PSOE se ha desmarcado por completo de la presunta red, aunque ha reconocido que mantiene relación con Leire Díez desde 2017. También ha admitido los mensajes intercambiados con ella que figuran en un informe de la UCO y que habló con la exmilitante socialista en abril de 2024, durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez.

En esos mensajes de WhatsApp, Leire Díez proponía a Narbona "reconducir" los ataques contra Sánchez, ofrecer "ayuda cualificada" y darle la vuelta al asunto "como un calcetín". Narbona ha explicado que, tras recibirlos, remitió a Díez a la Secretaría de Organización, entonces dirigida por Santos Cerdán. Según su versión, posteriormente preguntó por el asunto y Cerdán le respondió que "no había nada de interés". A partir de ese momento, sostiene, no volvió a saber nada, tampoco de las 39 reuniones que, según la investigación, Díez mantuvo en Ferraz con el entonces secretario de Organización.

Sobre los presuntos delitos atribuidos a Santos Cerdán, Narbona ha desvinculado al PSOE y ha defendido que se trata de "cuestiones muy excepcionales que afectan a una persona con nombre y apellido". "En la Comisión Ejecutiva Federal jamás se tomó ninguna decisión con los hechos que ahora mismo se están investigando. Yo no tengo ninguna responsabilidad respecto del funcionamiento interno de la Secretaría de Organización", ha añadido. Asimismo, ha negado haber informado a Pedro Sánchez de los mensajes que intercambió con Leire Díez.

Narbona también ha rechazado cualquier irregularidad en la financiación del partido. "El PSOE no tiene ninguna caja B y no hay financiación ilegal de ningún tipo", ha asegurado. A su juicio, si existió algún pago a Santos Cerdán, "fue a Santos Cerdán, no al partido". Preguntada por la supuesta entrega de dinero en efectivo atribuida a Carmen Pano, ha reconocido: "No he mirado el libro de visitas".

Respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, y a la espera de que dé explicaciones sobre el botín de joyas hallado en su despacho de la sede de Ferraz, Narbona ha evitado responder si el PSOE prevé imponerle alguna medida disciplinaria. También ha sido preguntada por la declaración de Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente, que volvió a señalar a Zapatero en el caso Plus Ultra. En respuesta al senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo, ha reclamado respetar los tiempos de la Justicia y "no apresurarse a dar por bueno cualquier cosa que diga cualquier imputado". En todo caso, ha reivindicado el "legado" del expresidente.