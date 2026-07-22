Dos mujeres, Hitler y un partido de España en Bilbao

El PSOE está muy perdido, hundido y roto. Faltan dos minutos para que la justicia etiquete a ese partido como "organización criminal". El fiscal general de Pedro Sánchez ha sido condenado. Y José Luis Ábalos. A Santos Cerdán le espera un duro trayecto judicial y ya ha visitado la cárcel. También el hermano de Sánchez ha sido condenado. Su esposa será juzgada por un jurado popular en la primavera del año que viene y pinta que José Luis Rodríguez Zapatero tiene todos los números para ser el primer expresidente del Gobierno que acaba condenado y puede que hasta entre rejas. El panorama es desolador. Pedro Sánchez es a la política lo que la selección argentina al fútbol, un desastre sin paliativos, una vergüenza planetaria, una calamidad que contamina y arruina todo lo que toca o todo lo que tiene la más mínima relación con su figura.

Prueba de la situación límite del PSOE, de Sánchez y de todo su entorno personal y político son las últimas declaraciones de la señora Diana Morant, una desconocida dirigente del socialismo valenciano, heredera de la organización del amigo Ábalos y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, detalle que pasa totalmente desapercibido porque no se conoce ni una sola iniciativa de esa señora en el ministerio de su responsabilidad. O sea, lo que es un florero. Sí, es así. Tal vez para desembarazarse de esa consideración y alcanzar algo de notoriedad, esta persona acaba de proferir que "Feijóo está dibujando una coalición que se parece cada vez más a gobiernos criminales como el de Hitler".

Feijóo y Hitler. La suerte de doña Diana Morant es que da más pena que otra cosa. Hasta para insultar hay que tener lo que le falta a esta señora, inteligencia. Con la maldad no basta. A Sánchez le iría mucho mejor con ministros de otro nivel. Claro que eso le dejaría en evidencia. Necesita rodearse de este tipo de políticos inanes, sin más cabeza que la necesaria para moverla de arriba a abajo y al revés en señal de asentimiento al líder supremo que les ha nombrado.

Comparar a Feijóo con Hitler. Buf. Casi mejor que sigan dando la turra con Marcial Dorado porque Feijóo se parece a Hitler lo mismo que Cucurella a Leandro Paredes, el futbolista argentino. Diana Morant ha tocado fondo. Más que censurar sus palabras tal vez haya que compadecerse de ella. Pobre, no da más de sí. Hitler. Pero es que ese es el nivel medio del Consejo de Ministros en el que se sientan Cuerpo, Yolanda, Puente, Mónica y Urtasun, entre otras lumbreras de la izquierda española.

Es fácil caer en la tentación de pensar que la política es un auténtico vertedero nacional, el sector laboral con más delincuentes por cada diez empleados, una fosa séptica de golfos, jetas, memas y desahogados. Pero no es del todo así porque mientras Morant, siendo benévolos, no sabe ni lo que dice, otra mujer, Esther Martínez, secretaria general del PP vasco y portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Bilbao, plantó cara a los verdaderos nazis, los proetarras que atacaron a quienes presenciaban el partido de Argentina contra España en una pantalla gigante instalada en la capital vizcaína por el PP. Y es que mientras una ministra del Gobierno de Sánchez ilustra con su figura el principio de Peter una dirigente del PP se bate a cara descubierta frente a los encapuchados para que en Bilbao, España, se pueda ver un partido de España sin arriesgar la crisma.

Lo de Esther Martínez en Bilbao es defender a todos los Lamine Yamal y Nico Williams de España que no juegan al fútbol allí donde son más despreciados y más discriminados, esos lugares donde el separatismo y el socialismo mandan con Pradales e Illa. En cambio, lo de Morant es simplemente inclasificable, algo así como la entrada de Enzo Fernández sobre Pau Cubarsí.

Hitler... ¿Y Franco, qué?