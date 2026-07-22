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Política

Zapatero, acorralado, rompe su silencio en una entrevista en directo con Javier Ruiz

Lo hará este jueves a las 13:00 horas y será su primera entrevista en televisión desde que fuera imputado el pasado 19 de mayo.

Libertad Digital
Lo hará este jueves a las 13:00 horas y será su primera entrevista en televisión desde que fuera imputado el pasado 19 de mayo.
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José Luis Rodríguez Zapatero, cercado por la investigación del caso Plus Ultra y acorralado tras la reciente comparecencia judicial de Julio Martínez Martínez, cuyas declaraciones en la Audiencia Nacional han dejado al exjefe del Ejecutivo socialista en una posición extremadamente delicada, ha decidido mover ficha al menos en campo mediático. Lo hará este jueves a las 13:00 horas en el plató de Mañaneros 360, en La 1 de TVE, para conceder su primera entrevista en televisión desde que fuera imputado el pasado 19 de mayo.

¿Qué es el caso Plus Ultra?

El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno.

A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases.

La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos.

Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras.

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Tras meses esquivando a los medios de comunicación y en pleno escrutinio por la imputación de su entorno más cercano y sus gestiones para la aerolínea venezolana, el expresidente ha optado por la televisión pública al servicio del PSOE para intentar amortiguar el impacto del testimonio de Julio Martínez. La declaración del comisionista hace apenas 48 horas en el juzgado, ha encendido todas las alarmas en el entorno del exlíder del PSOE, desbaratando la estrategia del silencio por la que había optado desde su declaración presencial a mediados de junio.

Terremoto en RTVE: reunión de urgencia y la sombra de Contreras

La consecución de esta exclusiva por parte de Javier Ruiz se produce en medio de una profunda crisis en la televisión pública. La noticia de la inminente marcha del periodista hacia La Séptima, el nuevo proyecto audiovisual impulsado por el empresario cercano al entorno del Gobierno, José Miguel Contreras, ha provocado un auténtico terremoto interno en la corporación estatal.

El malestar en los pasillos de RTVE es patente. Tras conocerse la salida de Ruiz para al nuevo canal, la dirección de la cadena pública ha mantenido reuniones de urgencia para reordenar la parrilla de cara a la próxima temporada y gestionar la crisis que se podría desencadenar. Con su desembarco al proyecto bautizado en los mentideros del sector como TelePedro o TeleSánchez por su evidente orientación editorial—, Ruiz ve premiada su constante sintonía con el Ejecutivo. No desembarca solo como presentador estrella, sino con peso decisorio en la estructura directiva de una cadena concebida para sostener la batalla cultural e informativa de la izquierda política desde la iniciativa privada, siendo el broche final de este complejo engranaje de favores, influencias y movimientos estratégicos entre el poder político, la televisión pública y los nuevos proyectos mediáticos afines al Ejecutivo.

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