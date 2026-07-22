Zapatero, acorralado, rompe su silencio en una entrevista en directo con Javier Ruiz

José Luis Rodríguez Zapatero, cercado por la investigación del caso Plus Ultra y acorralado tras la reciente comparecencia judicial de Julio Martínez Martínez, cuyas declaraciones en la Audiencia Nacional han dejado al exjefe del Ejecutivo socialista en una posición extremadamente delicada, ha decidido mover ficha al menos en campo mediático. Lo hará este jueves a las 13:00 horas en el plató de Mañaneros 360, en La 1 de TVE, para conceder su primera entrevista en televisión desde que fuera imputado el pasado 19 de mayo.
Tras meses esquivando a los medios de comunicación y en pleno escrutinio por la imputación de su entorno más cercano y sus gestiones para la aerolínea venezolana, el expresidente ha optado por la televisión pública al servicio del PSOE para intentar amortiguar el impacto del testimonio de Julio Martínez. La declaración del comisionista hace apenas 48 horas en el juzgado, ha encendido todas las alarmas en el entorno del exlíder del PSOE, desbaratando la estrategia del silencio por la que había optado desde su declaración presencial a mediados de junio.
Terremoto en RTVE: reunión de urgencia y la sombra de Contreras
La consecución de esta exclusiva por parte de Javier Ruiz se produce en medio de una profunda crisis en la televisión pública. La noticia de la inminente marcha del periodista hacia La Séptima, el nuevo proyecto audiovisual impulsado por el empresario cercano al entorno del Gobierno, José Miguel Contreras, ha provocado un auténtico terremoto interno en la corporación estatal.
El malestar en los pasillos de RTVE es patente. Tras conocerse la salida de Ruiz para al nuevo canal, la dirección de la cadena pública ha mantenido reuniones de urgencia para reordenar la parrilla de cara a la próxima temporada y gestionar la crisis que se podría desencadenar. Con su desembarco al proyecto bautizado en los mentideros del sector como TelePedro o TeleSánchez por su evidente orientación editorial—, Ruiz ve premiada su constante sintonía con el Ejecutivo. No desembarca solo como presentador estrella, sino con peso decisorio en la estructura directiva de una cadena concebida para sostener la batalla cultural e informativa de la izquierda política desde la iniciativa privada, siendo el broche final de este complejo engranaje de favores, influencias y movimientos estratégicos entre el poder político, la televisión pública y los nuevos proyectos mediáticos afines al Ejecutivo.