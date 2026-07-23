El incendio de la batalla ideológica

Los incendios se apagan en invierno, solía decir Amando de Miguel en las tertulias de verano. Por entonces, no había aparecido el tipo de pirómano que hoy abunda en la política y en las tertulias y el incendio forestal se encuadraba en las coordenadas de la gestión. Había ocasiones especiales, casos que salían del encuadre. Como sucedió en Galicia cuando la Xunta estuvo en manos de socialistas y nacionalistas del BNG, y personajes de proyección pública acusaron a la oposición de incendiar los montes para perjudicar al Gobierno del "cambio". Ninguno se retractó de lo dicho y escrito al ver que los autores no eran saboteadores derechistas, sino los incendiarios de siempre. Pero todo eso forma parte del mundo de ayer. Desde que la idea del cambio climático se trasladó a la arena de la batalla política, los incendios no se llevan al plano político para hablar única o principalmente de gestión. La cuestión importante ya no es cómo prevenirlos. Es cómo utilizarlos de combustible para un sucedáneo ideológico que la izquierda quiere dispensar en régimen de monopolio.

Por ejemplo, Sánchez. Cómo no. Su propuesta contra los incendios es un gran pacto de Estado contra la emergencia climática. Lo ha dicho ahora Castilla-La Mancha, pero lo dijo igual el verano pasado. Siempre con el algodón de "dejemos a un lado el interés partidista", y siempre en estos cerrados términos: contra la emergencia climática. No puede ser un pacto de Estado para prevenir los incendios, gestionar el monte, mitigar el problema de la despoblación rural, reconsiderar la construcción de viviendas en zonas de riesgo o aumentar los medios de extinción. Algunas de esas cuestiones ya se abordan con mejor o peor resultado desde distintas áreas ministeriales y desde los gobiernos autonómicos, que son los que llevan el peso, pero puede que tuviera sentido agruparlas en un acuerdo específico para la prevención de incendios. Aunque: ¿qué beneficio político tendría algo así para el Gobierno de Sánchez? Enredarse en materias de gestión es complejo, es costoso, hay que trabajar y no se tienen resultados a corto plazo. Pasando.

Lanzar que la solución es un pacto contra la emergencia climática tiene, en cambio, todas las ventajas del humo político –no hay que hacer nada– y el añadido de las que proporciona el dedo acusador. ¿Qué está diciendo Sánchez con ese pacto contra la emergencia climática?

Está diciendo que hay gente que niega la emergencia climática. Está diciendo que esa gente es la que no quiere hacer un pacto contra la emergencia climática. Y está diciendo que esa gente son ciertos partidos. Dice "dejemos de lado el interés partidista" para hacer algo absolutamente partidista. Pero de qué asombrarse. Dice también que hay culpables: los "negacionistas". Conviene tener a mano unos culpables, y no importa que sean tan inexistentes como la conspiración gallega de hace veinte años. De tal manera, en tertulias inspiradas por esta filosofía de bolsillo, se puede asociar un incendio con el voto, en la zona, a partidos "negacionistas". El monte no se quemó por falta de desbroce; se quemó porque ahí los votantes niegan la emergencia climática. Y el militante del sucedáneo, aplaude. A Sánchez le interesa llevar el problema de los incendios al terreno fácil de la batalla ideológica, que para esto ha quedado la ideología, pero no le interesa llevarlo al campo de la gestión laboriosa. Y los incendios siguen sin apagarse en invierno.