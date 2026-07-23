El Congreso da un nuevo portazo al Gobierno al rechazar su senda de estabilidad antes del parón estival

Ni una, ni dos, ni tres. Cinco derrotas parlamentarias. Ese es el balance del Gobierno con la senda de estabilidad durante esta legislatura. Cinco veces la ha llevado al Congreso y cinco veces la mayoría de la Cámara la ha tumbado. La de este jueves no ha sido una excepción. El Ejecutivo ha vuelto a chocar contra el mismo muro que ya encontró en julio de 2024, en noviembre y diciembre de 2025 y hace apenas una semana.

El último Pleno antes del parón estival se cerró, así, con un nuevo portazo al Ejecutivo. Ni la llegada de última hora del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alteró un guion que ya estaba escrito. 166 votos a favor, 176 votos en contra y 5 abstenciones. La mayoría absoluta conformada por PP, Vox, Junts y UPN ha echado al traste los objetivos del Gobierno en la que también se abstuvieron Podemos y la diputada de Compromís, Águeda Micó. La incapacidad para aprobar la senda de estabilidad vuelve a poner en evidencia la debilidad parlamentaria del Gobierno y complica aún más el calendario presupuestario que el Ejecutivo lleva años prometiendo mientras mantiene prorrogadas las cuentas de 2023. "Espero que hayan reflexionado", ha advertido el ministro España, que desde la tribuna ha acusado en exclusiva al PP de "buscar un bloqueo con fines partidistas".

"Aquí tiene nuestra intervención de la semana pasada. Si quiere, se la leo de nuevo. Si usted trae lo mismo, nosotros le diremos lo mismo. No hagan perder el tiempo a los españoles: convoquen elecciones ante tanta corrupción y parálisis", ha reprochado el diputado del PP José Vicente Marí al ministro. El parlamentario popular ha recordado además al Ejecutivo que la ley obliga a presentar una nueva propuesta de senda fiscal en el plazo de un mes, que deberá volver a someterse al mismo procedimiento. "¿Dónde está su consulta al Consejo de Política Fiscal y Financiera o a la Comisión Nacional de Administraciones Locales?", ha afeado, cuestionando la tramitación seguida por el Gobierno.

El diputado de Vox José María Figaredo ha arremetido contra el "empobrecimiento" y el "desastre" que, a su juicio, las políticas económicas del Gobierno están provocando en la ciudadanía. Un duro reproche que el ministro España, presente durante el debate, escuchó desde su escaño con una media sonrisa. "Lo que tienen ustedes que hacer es irse y ponerse a disposición judicial ahora mismo por el crimen que están cometiendo contra los españoles", ha zanjado Figaredo. Por parte de UPN, el diputado Alberto Catalán ha reclamado al Ejecutivo que ponga fin a "esta agonía" y convoque elecciones.

Junts también ha cerrado la puerta a la senda de estabilidad. Su diputado Josep Maria Cruset ha acusado al Gobierno de comportarse como si "no quiere tener presupuestos", porque "si no no se explica lo que hacen" al insistir una vez más en la misma propuesta ya rechazada. Además, ha redoblado sus críticas al Ejecutivo por la distribución de fondos con Cataluña. "No vamos a participar en esta vergüenza", ha sentenciado Cruset, que ha vuelto a reclamar un reparto más favorable para Cataluña.

La diputada del PNV Idoia Sagastizabal, pese a respaldar la senda de estabilidad, ha lanzado un duro reproche al Gobierno por convertir los Presupuestos Generales del Estado en "un ejercicio de puesta en escena o una operación de cálculo político". La parlamentaria vasca ha recordado que las cuentas públicas siguen siendo "la tarea pendiente" de un Ejecutivo al que ha acusado de recurrir al "marketing" como forma de hacer política.

Sumar intenta resistir el desgaste y acelera su discurso electoral con su espacio político bajo mínimos. Candela López ha reivindicado el papel de su formación como una "fuerza decisiva" para "defender lo conquistado" y ha llamado a "frenar a la derecha y a la ultraderecha". ERC, por su parte, ha elevado el tono contra el Ejecutivo por su falta de "credibilidad" al asumir compromisos que después "incumple". Pese a ello, Teresa Jordà ha rechazado que esa falta de confianza sea motivo para bloquear la presentación de las cuentas públicas. El desgaste de la palabra del Gobierno también ha alcanzado al diputado del BNG Néstor Rego que se ha sumado a las críticas.

El rechazo obliga ahora al Ejecutivo a elaborar las futuras cuentas con los objetivos comprometidos con Bruselas, lo que deja el margen de déficit para las comunidades autónomas en el 0%, frente al 0,1% que contemplaba la senda rechazada.