El PSOE mantiene su apoyo a Zapatero y exige que se respete su presunción de inocencia

El PSOE ha asegurado este jueves que mantiene su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tras el surrealista intento de blanqueo en TVE y ha exigido que se respete el procedimiento judicial y su presunción de inocencia.

En un comunicado distribuido a los medios unos minutos después de la entrevista, el PSOE ha subrayado que Zapatero ha ofrecido "explicaciones públicas" y ha reafirmado "su inocencia" y que ellos mantienen su apoyo al expresidente.

Los socialistas han apuntado que el partido "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día": "Respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia".

El PSOE ha respaldado la decisión del expresidente de hablar públicamente para completar "su explicación detallada ante el juez instructor" del caso en el que está imputado.

Asimismo, los socialistas han afirmado que resulta "preocupante" la filtración de "varios años" de agendas personales del expresidente en esta causa, "con información que incluye datos privados y ajenos al objeto de la investigación".

En esa línea han apuntado que "este tipo de filtraciones vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de Derecho".

"Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, el PSOE seguirá defendiendo el Estado de Derecho", han insistido en el comunicado.

Además, han pedido que las investigaciones se desarrollen "con todas las garantías" y han recordado que "corresponde exclusivamente a los tribunales, y no a las campañas políticas o mediáticas, determinar los hechos" que se están juzgando.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha incidido en que Zapatero ha negado su participación en los hechos por los que está siendo investigado y que quien tiene que demostrar la acusación es quien acusa y no quien se defiende.

"Si no, estaríamos haciendo un mundo al revés", ha manifestado a preguntas de la prensa en el pasillo del Congreso.

Cuestionado sobre si las explicaciones de Zapatero sobre las joyas le han parecido suficientes, López ha pedido respetar su intención de dar mayores detalles ante el juez.