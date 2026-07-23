El tercer aniversario del 23-J retrata la soledad parlamentaria de Sánchez

El Congreso celebra este jueves el último pleno del curso político, el conocido como 'pleno escoba', en el que se liquidan los asuntos pendientes antes del parón estival. Sobre la mesa figuran varios decretos del Gobierno, la reforma del Reglamento y, de nuevo, la senda de estabilidad presupuestaria, rechazada la pasada semana y que regresa al hemiciclo con escasas opciones de cambiar su suerte.

Aunque un nuevo revés no impediría al Ejecutivo continuar con la tramitación de los Presupuestos a partir de septiembre, la realidad parlamentaria sigue siendo la misma: el Gobierno carece de una mayoría suficiente para sacar adelante las cuentas públicas y continúa dependiendo de unos socios cada vez más distanciados.

La imagen llega justo cuando se cumplen tres años de las elecciones generales del 23-J, con las que Pedro Sánchez logró revalidar la Moncloa gracias a un bloque de investidura construido a golpe de concesiones al independentismo catalán y vasco. Unas negociaciones pilotadas por su entonces secretario de organización, Santos Cerdán —imputado por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho—, que llegó a desplazarse a Waterloo para cerrar el apoyo de Carles Puigdemont y garantizar los siete votos de Junts.

Tres años después, aquellos acuerdos continúan marcando la hoja de ruta del Ejecutivo. Cada votación relevante se ha convertido en una negociación contrarreloj y la capacidad del Gobierno para impulsar su agenda legislativa depende, una vez más, del visto bueno de sus aliados. La incapacidad para asegurar siquiera la aprobación de la senda de estabilidad vuelve a evidenciar la fragilidad de una mayoría parlamentaria que nunca fue estable.

Con este pleno concluye además la actividad ordinaria del Congreso hasta septiembre. Un paréntesis que el Gobierno afronta con varios frentes judiciales abiertos y con la expectativa de que el foco político pierda intensidad durante el verano. Lejos de despedir el curso con tranquilidad, el Congreso pondrá el broche al ciclo político con la mirada puesta en la primera entrevista de José Luis Rodríguez Zapatero desde su imputación el pasado 19 de mayo, que previsiblemente forzará una reacción del Gobierno. La reaparición del expresidente llega después de meses de silencio y apenas unos días después de la declaración judicial de su amigo Julio Martínez Martínez, quien, tras acogerse a la denominada 'vía Aldama' y colaborar con la justicia, implicó directamente a Zapatero en el rescate de Plus Ultra.

En la Moncloa son conscientes del elevado coste político que supone la vinculación de Sánchez con Zapatero. Por ello, el Gobierno comienza a modular su discurso con una estrategia similar a la utilizada en los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán: mantiene públicamente la presunción de inocencia del expresidente, pero ya no descarta que alguien del Ejecutivo pudiera haberle facilitado información sobre la operación. El objetivo es preservar el respaldo político a Zapatero sin asumir las posibles actuaciones individuales que pudieran haberse producido al margen del Gobierno.