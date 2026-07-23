Mentir con señales de humo

En un mentiroso como Pedro Sánchez, es estúpido empeñarse en atenerse a su palabra en lo de que las elecciones serán en 2027. No obstante, hace poco, nos contaron que ya no serían cuando tocan –verano del año que viene–, sino en la primavera. No solo, sino que nos hablaron de un plan: presentar unos presupuestos muy expansivos, perder la votación hacia noviembre y convocar. Para hacerlo creíble, se ha licitado ahora la compra de urnas y la contratación del recuento. Además, se busca acomodo en la ONU a dos ministros –Planas, en la FAO y Yolanda Díaz, en la OIT–. Añaden las señales de humo que algunos cambios que se proyectaban en los ministerios ya no se llevarán a cabo porque, con el poco tiempo de legislatura que queda, ya no merecen la pena. Óscar López, para añadir ambiente, ha sentenciado que su tocayo Puente sería un buen cabeza de lista por Alicante, que no sé yo qué le habrán hecho allí al PSOE para merecer tal plaga. Y como guinda, Feijóo ha puesto a su partido y a él mismo en modo electoral. De modo que nos transmiten que lo más probable es que las elecciones se adelanten seis meses a lo legalmente previsto.

La verdad es que la única razón de peso para un adelanto estriba en que el juicio de Begoña Gómez será al final de la primavera y, convocando las elecciones generales para antes, se lograría que estas no se vieran afectadas por el temido espectáculo. No obstante, el picapleitos que defiende a la eminente catedrática, aunque no sea Gayo, tiene mañas suficientes para retrasar el juicio hasta septiembre, dando tiempo a que las elecciones se celebren en verano, que es lo que siempre ha querido Sánchez. Hay varios argumentos a favor de esta fecha: serían en medio de las vacaciones, algo que tanto benefició al PSOE en 2023, habría más tiempo para que pase cualquier cosa que movilice a la izquierda y los socialistas tendrían seis meses más para meter nuevos votantes en el censo gracias a la Ley de Nietos. Pero, por encima de todo, hay un argumento definitivo: jamás Sánchez desocuparía La Moncloa por voluntad propia seis meses antes de lo previsto. Solo lo haría si gozase de una situación favorable. Mientras no se dé tal cosa, las elecciones no serán antes de lo que toca.

Entonces, ¿por qué la pantomima? La principal razón es evitar que Junts se sienta tentado de apoyar una moción de censura. De hecho, Junts desea que las generales sean antes de las municipales, previstas para mayo, para asegurarse de que Aliança Catalana, como ha dicho, no se presentará a aquellas. Si las generales fueran después y Silvia Orriols hubiera obtenido un buen resultado en las municipales, tal vez le asediara la tentación de incumplir su promesa y se presentara a las generales, lo que mermaría las perspectivas de Junts. Por tanto, Puigdemont necesita imperiosamente que las generales sean antes de las municipales. Mientras crea que las elecciones serán en febrero-marzo, se mantendrá quieto. Cuando vea que no hay tal, será demasiado tarde. Y encima, con el PP en modo electoral durante un año, las probabilidades de que meta la pata se multiplican exponencialmente. Sánchez siempre miente. Que esta vez no lo haga por toda la barba, sino enviando señales, es una manera de ser coherente con su naturaleza.