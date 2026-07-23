El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta hoy a una de sus apariciones públicas más tensas y complejas de los últimos años. Tras meses de hermetismo, y viéndose acorralado por los últimos y demoledores avances de la investigación del Caso Plus Ultra, Zapatero ha decidido mover ficha. Hoy rompe su silencio en la televisión pública para conceder su primera entrevista desde que fuera imputado el pasado 19 de mayo. Todo esto ocurre apenas 48 horas después de que las declaraciones de la cúpula de la aerolínea en la Audiencia Nacional le señalaran directamente como enlace en esta presunta trama que mezcla millones de euros públicos, Venezuela y sospechas de blanqueo de capitales y contrabando.