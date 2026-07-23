El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se enfrenta hoy a una de sus apariciones públicas más tensas y complejas de los últimos años. Tras meses de hermetismo, y viéndose acorralado por los últimos y demoledores avances de la investigación del Caso Plus Ultra, Zapatero ha decidido mover ficha. Hoy rompe su silencio en la televisión pública para conceder su primera entrevista desde que fuera imputado el pasado 19 de mayo. Todo esto ocurre apenas 48 horas después de que las declaraciones de la cúpula de la aerolínea en la Audiencia Nacional le señalaran directamente como enlace en esta presunta trama que mezcla millones de euros públicos, Venezuela y sospechas de blanqueo de capitales y contrabando.
En un comunicado distribuido a los medios unos minutos después de la entrevista, el PSOE ha subrayado que Zapatero ha ofrecido "explicaciones públicas" y ha reafirmado "su inocencia" y que ellos mantienen su apoyo al expresidente.
Los socialistas han apuntado que el partido "mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día": "Respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia".
Isabel Díaz Ayuso ha destacado sobre la entrevista y las palabras de Zapatero que "a ver si es verdad que la presunción de inocencia es para todos". "El gobierno opera a modo de régimen, utilizando los medios para que tengamos que creer que a un socialista no se le puede juzgar".
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado que José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido a TVEcomo "si fuera una estrella" y ha criticado que siga sin explicar el origen de las joyas ni su papel en el rescate de Plus Ultra o el de sus hijas "en toda esta macrotrama corrupta".
"No solo ha ido a defenderse sino que ha ido a defender a Sánchez. Si resulta culpable, es porque hay otro culpable al otro lado de la cuerda que es Sánchez. Ha ido a defender a Pedro Sánchez, al que ha agradecido su apoyo", ha afirmado.
"Había muchas incógnitas que tenía que responder y no ha respondido a ninguna", ha dicho la portavoz del PP en el Congreso sobre la entrevista a José Luis Rodríguez Zapatero. "En derecho penal cuando uno está imputado tiene derecho a mentir y estoy recordando todos los episodios del señor Ábalos diciendo que todo era mentira", ha señalado ante los periodistas.
"No voy a filtrar nada", ha defendido Zapatero, que ha dicho que no va a decir ni el destino de las joyas ni cuando lo desvelará al juez. "Respete mi derecho a la defensa y respete los tiempos", le ha dicho a Javier Ruíz en Mañaneros 360 de TVE.
El expresidente Zapatero ha mandado un recado al socialista Felipe González y ha dicho que el si sabe de estas cosas.
Sobre este cerco judicial al expresidente, Zapatero ha dicho que lo está pasando mal y ha informado de que en su familia están "muy unidos" y "con mucho cariño"
El expresidente ha criticado que los medios de comunicación hayan hecho interpretaciones negativas sobre todas las informaciones que han ido saliendo sobre sus actividades.
El expresidente Zapatero ha respondido a las críticas del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, diciendo que no puede decirle que es un delincuente hasta que no se demuestre.
"No van a aparecer más mensajes de Plus Ultra o cualquier tipo de influencia", ha asegurado con total certeza el expresidente Zapatero, que insiste en la presunción de inocencia.
Sobre las informaciones que apuntan a que su secretaria ha falseado contratos, ha defendido que "Gertrudis Alcázar es leal y es la última persona capaz de integrar en una organización criminal".
"Es una trabajadora ejemplar". "Nunca falseamos nada" ha insistido, desvinculando a su secretaria de la causa.
Zapatero se ha quejado de que se hayan "vulnerado" sus derechos de intimidad, privacidad, y que "no se haya mantenido el secreto bancario que ha podido perjudicar a terceros". Algo, que a su juicio, no se infringe en otros casos penales. "Se ha permitido un juicio paralelo".
"Estas joyas no tienen nada que ver con trabajos políticos", ha insistido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en TVE en la entrevista con Javier Ruíz. "El valor de las joyas será sometido a una contradicción", ha defendido y niega la existencia de contrabando.
El expresidente se ha pronunciado sobre las joyas y ha defendido que "son un regalo de cortesía personal de hace muchos años" y lo ha achacado a personas de la familia. "No voy a decir el país de donde proceden estas joyas, quiero reservar las explicaciones para el juez". "Las joyas no tenían afán patrimonial", ha añadido.
El expresidente ha negado que sus hijas se hayan beneficiado de la empresa Análisis Relevante de su socio Julio Martínez, y ha dicho que sus hijas van a presentar todos los contratos, incidiendo en que no han cobrado por trabajos que no han hecho.
Cuando se le pregunta sobre si sus hijas hicieron de testaferros con él, el expresidente dice visiblemente enfadado que le parece "increíble" que se le pregunte eso.
En Podemos, sin embargo, aseguran que el expresidente no les merece ninguna confianza, ya que, a su juicio, ha traicionado su palabra en demasiadas ocasiones. La diputada Ione Belarra ha asegurado que no le da mucha confianza "las declaraciones o afirmaciones de alguien que hemos conocido tantas informaciones contradictorias".
"Lo único que hice fue llamar a un directivo del Santander para facilitar un contrato" y ha negado que eso sea una influencia, además de asegurar que no supo "en ningún momento" que se iba a rescatar la aerolínea Plus Ultra.
El expresidente del Gobierno ha respondido con chulería y negando todas las acusaciones: "Nunca participé en ninguna sociedad ni firmé ningún contrato con ningún cliente", ha insistido Zapatero.
Desde Sumar no han querido hacer más leña del árbol caído y se han limitado a pedir a Zapatero que dé explicaciones. El ministro Ernest Urtasun ha dicho que "debe" explicaciones a la sociedad sobre informaciones "que no les gustan nada".
Sobre las declaraciones de su socio Julio Martínez Julito este martes en la Audiencia Nacional no ha querido entrar en debate y ha dicho que "cada imputado tiene su estrategia de defensa".
"No firmé ningún contrato, solo me dediqué a cuestiones de consultoría con Análisis Relevante", ha dicho Zapatero en TVE, insistiendo nuevamente en que no ha cometido ningún delito.
El Gobierno y el Partido Socialista se mantienen expectantes ante la primera entrevista que va a dar José Luis Rodríguez Zapatero este mediodía. Esperan que Zapatero despeje las dudas sobre el caso Plus Ultra y el botín de joyas encontrado en su despacho y rechazan que el Gobierno esté sometiéndose a un desgaste porque lo único que están haciendo, dicen, es defender la presunción de inocencia. Dice el portavoz del PSOE en el Congreso Patxi López, que el Zapatero que él conocía no era corrupto al tiempo que sostiene que el Gobierno no se "quema" defendiendo la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno.
"No hablé con nadie del Gobierno ni de la Sepi para el rescate de Plus Ultra", ha defendido José Luis Rodríguez Zapatero, que insiste en que no maniobró con ningún cargo público para llevar a cabo esta operación de rescate de 53 millones con la aerolínea chavista.
El expresidente del Gobierno ha comenzado la entrevista en Mañaneros 360 negando que desviase dinero a sus hijas y tampoco que participase en el rescate de Plus Ultra.
Cercado por la investigación del caso Plus Ultra y acorralado tras la reciente comparecencia judicial de Julio Martínez Martínez, cuyas declaraciones en la Audiencia Nacional han dejado al exjefe del Ejecutivo socialista en una posición extremadamente delicada, ha decidido mover ficha al menos en campo mediático. Lo hará este jueves a las 13:00 horas en el plató de Mañaneros 360, en La 1 de TVE, para conceder su primera entrevista en televisión desde que fuera imputado el pasado 19 de mayo.
El 21 de julio se produjo la declaración del amigo de Zapatero ante el juez. Entre otras cosas ha asegurado en sede judicial que fue el expresidente del Gobierno quien le puso en contacto con Plus Ultra y la exvicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
El empresario Julio Martínez 'Julito' asegura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pactó una comisión del 1% por el rescate de 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra. La comisión ascendió a 530.000 euros. Así lo hizo saber en un escrito de 6 páginas remitido al juez Calama antes de su declaración que se produciría al día siguiente, 21 de julio, en calidad de investigado.
El mismo 18 de junio el juez Calama imputa a las hijas de Zapaterio, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, así como a su secretaria, Gertrudis Alcázar, por haber participado en los presuntos hechos delictivos de los que se le acusa al exlíder socialista.
"La condición de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como administradoras formales de Whathefav SL cuya operativa aparece vinculada indiciariamente al entramado investigado determina, por sí misma, la procedencia de su citación en calidad de investigadas", explica el magistrado en el auto aseverando que se trata de una medida que garantiza su derecho a la defensa.
Por fin, el 18 de junio, el expresidente Zapatero declaró ante el juez Calama en la Audiencia Nacional, negando haber cometido cualquier irregularidad relacionada con el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra: "Yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y toda mi actividad profesional ha sido conforme a la legalidad. Siempre he tenido el firme convencimiento de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley en un Estado de derecho".
El 3 de junio el juez Calama ordena tasar el botin de joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de Zapatero. El resultado de la tasación (1.300.000 euros) confirmó el alto valor de las piezas, muy superior al que dio el entorno del presidente cuando comenzaron a circular las fotos de los aparatosos pendientes y collares.
El 25 de mayo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) localizó numerosas joyas y collares con piedras precisos en la caja fuerte localizada en un despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
En su declaración ante el juez Calama, el expresidente Zapatero dijo que no iba a responder de momento sobre el origen de las joyas. A día de hoy, 23 de julio, sigue sin haber dado una explicación sobre ese origen.
El pasado 19 de mayo de 2026, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, imputó al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad por el caso Plus Ultra. Un caso que dio un giro a finales del mes de diciembre de 2025 cuando se produjeron varias detenciones en el marco de la causa, entre ellas la de una figura clave, el empresario Julio Martínez Martínez Julito.