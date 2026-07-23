El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha roto este jueves su silencio en una entrevista en televisión tras su imputación en la causa que investiga presuntas irregularidades en el rescate público a la aerolínea Plus Ultra y las últimas revelaciones de dicho procedimiento.

Durante su intervención, Zapatero ha rechazado de plano todas las acusaciones, se ha declarado "inocente" y ha aprovechado para devolver el golpe -dialéctico, por supuesto- a su compañero de partido y antecesor, Felipe González, a cuenta de la creación de sociedades en paraísos fiscales.

González había cuestionado hace días la veracidad de los informes policiales ironizando con que no veía a Zapatero "con capacidad para montar una ingeniería financiera". Preguntado por estas palabras, el exlíder socialista, Zapatero, ha respondido con frialdad y cierta ironía: "Él sabrá de eso, quizá, ¿no? Yo desde luego no sé y en eso le doy la razón. Nunca he pensado en una offshore y, por lo tanto, no puedo hacerla".

🔴 Zapatero tira de ironía y Felipe González es el único mal parado en la entrevista a costa de las offshore: "Él sabrá de eso" pic.twitter.com/dw9zVFqg1o — Libertad Digital (@libertaddigital) July 23, 2026

Zapatero ha calificado de "invención" y "error" la tesis expuesta en el auto judicial que le atribuye haber dado directrices para constituir un entramado societario en el extranjero: "Decir que he dado instrucciones para crear una offshore es como decir que las he dado para ir a la Luna", sentenció.

Negativa tajante al caso Plus Ultra

Respecto a la ayuda concedida a Plus Ultra a través de la SEPI, Zapatero ha asegurado que su papel fue «nulo» y que nunca influyó ni intercedió ante miembros del Ejecutivo o la entidad pública: "Ni me ofrecí a nada, ni me ofrecieron nada, ni intervine. No me he corrompido en absoluto".

🔴 Zapatero niega haber ejercido tráfico de influencias en el rescate de Plus Ultra y tampoco haberse corrompido en su ejercicio laboral: "No supe en ningún momento que se iba a rescatar a Plus Ultra"pic.twitter.com/d5mm3rI00j — Libertad Digital (@libertaddigital) July 23, 2026

El expresidente se ha desmarcado así de la versión ofrecida ante la Audiencia Nacional por quien fuera su amigo y hoy también investigado, Julio Martínez, cuyos señalamientos ha encuadrado dentro de su propia "estrategia de defensa".

🔴 Zapatero, sobre el cambio de versión y las declaraciones de su socio Julio Martínez 'Julito' este martes en la Audiencia Nacional, no ha querido entrar en debate y ha dicho que "cada imputado tiene su estrategia de defensa"pic.twitter.com/it23xG1gVz — Libertad Digital (@libertaddigital) July 23, 2026

Por un lado, negó categóricamente haber mantenido encuentros para planear tramas societarias. Por otro, afirmó que sus trabajos para clientes privados fueron de mera consultoría y quedaron debidamente declarados en su IRPF. Asimismo, aseguró que se demostrará que no han actuado como personas interpuestas ni cometido ilegalidad alguna.

Las joyas de millones y las filtraciones

Sobre el lote de joyas incautado por la Policía, Rodríguez Zapatero ha defendido que se trata de un «regalo de cortesía» fruto de una relación personal y sin "afán patrimonial", rehusando detallar públicamente su origen geográfico: "No voy a decir el país, se lo explicaré al juez"., ha insistido, pese a que el pasado 2 de junio tuvo la oportunidad hacerlo en su comparecencia en la Audiencia Nacional y no lo hizo.

🔴 Zapatero niega contrabando con las joyas de la caja fuerte de su despacho y dice que son "un regalo de cortesía de hace muchos años" que no tienen "ni uso ni destino": "El valor de las joyas será sometido a una contradicción"pic.twitter.com/tpwIk3ZL54 — Libertad Digital (@libertaddigital) July 23, 2026

Por último, el expresidente denunció sufrir un "juicio paralelo" acrecentado por las continuas filtraciones de sumario, citando la difusión de sus agendas personales y conversaciones privadas relativas a la salud de su familia, un hecho que, a su juicio, vulnera sus garantías procesales y "tendrá que tener consecuencias".