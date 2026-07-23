El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha roto este jueves su silencio en una entrevista en televisión tras su imputación en la causa que investiga presuntas irregularidades en el rescate público a la aerolínea Plus Ultra y las últimas revelaciones de dicho procedimiento.
Durante su intervención, Zapatero ha rechazado de plano todas las acusaciones, se ha declarado "inocente" y ha aprovechado para devolver el golpe -dialéctico, por supuesto- a su compañero de partido y antecesor, Felipe González, a cuenta de la creación de sociedades en paraísos fiscales.
González había cuestionado hace días la veracidad de los informes policiales ironizando con que no veía a Zapatero "con capacidad para montar una ingeniería financiera". Preguntado por estas palabras, el exlíder socialista, Zapatero, ha respondido con frialdad y cierta ironía: "Él sabrá de eso, quizá, ¿no? Yo desde luego no sé y en eso le doy la razón. Nunca he pensado en una offshore y, por lo tanto, no puedo hacerla".
Zapatero ha calificado de "invención" y "error" la tesis expuesta en el auto judicial que le atribuye haber dado directrices para constituir un entramado societario en el extranjero: "Decir que he dado instrucciones para crear una offshore es como decir que las he dado para ir a la Luna", sentenció.
Negativa tajante al caso Plus Ultra
Respecto a la ayuda concedida a Plus Ultra a través de la SEPI, Zapatero ha asegurado que su papel fue «nulo» y que nunca influyó ni intercedió ante miembros del Ejecutivo o la entidad pública: "Ni me ofrecí a nada, ni me ofrecieron nada, ni intervine. No me he corrompido en absoluto".
El expresidente se ha desmarcado así de la versión ofrecida ante la Audiencia Nacional por quien fuera su amigo y hoy también investigado, Julio Martínez, cuyos señalamientos ha encuadrado dentro de su propia "estrategia de defensa".
Por un lado, negó categóricamente haber mantenido encuentros para planear tramas societarias. Por otro, afirmó que sus trabajos para clientes privados fueron de mera consultoría y quedaron debidamente declarados en su IRPF. Asimismo, aseguró que se demostrará que no han actuado como personas interpuestas ni cometido ilegalidad alguna.
Las joyas de millones y las filtraciones
Sobre el lote de joyas incautado por la Policía, Rodríguez Zapatero ha defendido que se trata de un «regalo de cortesía» fruto de una relación personal y sin "afán patrimonial", rehusando detallar públicamente su origen geográfico: "No voy a decir el país, se lo explicaré al juez"., ha insistido, pese a que el pasado 2 de junio tuvo la oportunidad hacerlo en su comparecencia en la Audiencia Nacional y no lo hizo.
Por último, el expresidente denunció sufrir un "juicio paralelo" acrecentado por las continuas filtraciones de sumario, citando la difusión de sus agendas personales y conversaciones privadas relativas a la salud de su familia, un hecho que, a su juicio, vulnera sus garantías procesales y "tendrá que tener consecuencias".