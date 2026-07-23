La imagen, inédita y de enorme impacto político, de un expresidente del Gobierno entrando en la Audiencia Nacional tras su imputación por el rescate a la aerolínea Plus Ultra sigue sacudiendo al PSOE. Un mes después, Zapatero ha roto su silencio con su primera entrevista en la televisión pública, donde ha asegurado que "se defenderá con hechos en los tribunales", aplazando una vez más las explicaciones que tanto el Gobierno como el PSOE llevan semanas esperando. Son ya 65 días de silencio que el propio Zapatero ampara en su "derecho a la defensa", pero que mantienen a Pedro Sánchez en una posición cada vez más incómoda después de haberse erigido en su principal valedor.

Prácticamente al término de la entrevista, fuentes socialistas trasladaban que mantienen "exactamente la misma posición que ha defendido desde el primer día: respeto absoluto al procedimiento judicial y defensa de la presunción de inocencia. Por ello, mantenemos nuestro apoyo al presidente José Luis Rodríguez Zapatero". Un respaldo que sostienen mientras tratan de levantar un cortafuegos para evitar que el avance de la investigación termine alcanzando al Ejecutivo. De ahí que insistan en que el rescate de Plus Ultra se llevó a cabo con todos los avales necesarios.

"El presidente Zapatero ha querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia. En su derecho de defensa y por respeto al procedimiento, completará su explicación detallada ante el juez instructor", añaden estas fuentes, conscientes de que la ausencia de explicaciones no hace sino alimentar las sombras que rodean un caso que estrecha el cerco sobre el expresidente.

Zapatero, que ha dicho "querer" al PSOE, ha pedido a los socialistas que le respalden por "convencimiento", y no por "fe o cariño". En Ferraz, mientras tanto, cierran filas y sostienen que, "Frente al ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas, el PSOE seguirá defendiendo el Estado de Derecho".

Por ahora nadie del Ejecutivo ha atendido a los medios de comunicación para hacer una primera valoración sobre la entrevista del expresidente.