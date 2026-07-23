"Ser socialista es, normalmente, tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho". Se trata de la frase para una breve historia que quedará de José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente socialista que daba lecciones de ética y aparece atrapado en un entramado de 39 sociedades interpuestas, con testaferros y sociedades en paraísos fiscales, con negocios de presunto tráfico de influencias, petróleo y oro de la narcodictadura venezolana y mil focos más de cobro de comisiones presuntamente ilegales, todas ellas en países con dictaduras comunistas asesinas. Pero, para colmo, el mito del socialismo era sibarita: Zapatero no quería volar como los que "tienen poco": se llevó 46 viajes en business de Plus Ultra como parte del pago por el rescate pagado por todos los españoles con 53 millones para la aerolínea con accionistas venezolanos.

¿Qué es el caso Plus Ultra? El caso Plus Ultra fue inicialmente una investigación judicial realizada en España y centrada en la ayuda económica de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas en 2021, en el contexto de la pandemia de covid 19, a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la Sepi. Varias formaciones políticas y organizaciones cuestionaron si Plus Ultra reunía los requisitos para ser considerada una empresa "estratégica" para la economía española, alegándose que era una aerolínea pequeña, con pocos vuelos y que su viabilidad era dudosa, rescate justificado en todo momento por el Gobierno. A raíz de una denuncia de Vox, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar un posible delito de malversación y prevaricación en la concesión de la ayuda. El caso ha tenido varios altibajos, incluyendo el bloqueo temporal de la ayuda por orden judicial, y la causa fue archivada y reabierta parcialmente en distintas fases. La Fiscalía Anticorrupción también investigaba si parte de los fondos recibidos pudieron haber sido desviados o usados para supuestas operaciones de blanqueo con vínculos en España, Francia y Suiza. En el marco de una investigación que se mantiene bajo secreto de sumario, el 11 de diciembre de 2025 fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el propietario y presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tras el registro de la sede. El caso está dirigido por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid dirigido por la juez Esperanza Collazos. Las actuaciones incluyen incautación de documentación fiscal, servidores, teléfonos y archivos empresariales para reconstruir movimientos financieros sospechosos. Esta causa no es exactamente la misma que la que investigaba el rescate de 53 millones de euros otorgado por la Sepi en 2021 —archivada en 2023 por plazos procesales—, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal. Lo que se estaría investigando es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza, por lo que hay cooperación entre la Fiscalía Anticorrupción y fiscalías extranjeras. Leer más

El cobro por el rescate llegó al nivel de la rapiña. Zapatero pactó primero una nómina para él de 5.000 euros al mes. Más tarde, otra para sus hijas de 3.000 euros al mes. Después un 1% del rescate total: es decir, un 1% de 53 millones de euros o, lo que es lo mismo, 530.000 euros. Pero como la compañía ponía problemas para pagar todo, Zapatero acabó incluyendo en el cobro nada menos que 46 viajes en clase business. Porque "ser socialista es, normalmente, tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho".

La descripción de los pagos figura en la documentación entregada a la justicia por el responsable de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. Y el texto señala lo siguiente: "A comienzos de enero de 2021, el procedimiento de solicitud de ayuda pública ante la Sepi había entrado ya en su fase decisiva. Paralelamente al trabajo técnico desarrollado por los asesores externos designados, continuaban las actuaciones de seguimiento e intermediación. El 6 de febrero, el Sr. Reyes –accionista de la aerolínea– propuso organizar una comida entre D. Camilo Ibrahim Issa, el Sr. Martínez Martínez y los responsables de Plus Ultra. Según explicó, D. Camilo Ibrahim Issa acababa de reunirse con el Sr. Rodríguez Zapatero, quien le había transmitido que la operación avanzaba correctamente". Había que celebrarlo. Y pagarlo.

La "mordida" del 9 de marzo

"Durante el mes de febrero el Sr. Martínez Martínez continuó haciendo seguimiento del expediente y desde Plus Ultra siempre se le pedía que ejerciera presión adicional para acelerar los tiempos de resolución. El 26 de febrero de 2021, el Sr. Martínez Martínez informó de que Plus Ultra había conseguido la propuesta favorable para la concesión de las ayudas de la Sepi y de que la aprobación se produciría previsiblemente en el Consejo de Ministros del 9 de marzo". Todo estaba hecho y ya sólo quedaba pagar la "mordida", como le llamaron dentro del Grupo Zapatero.

"El 2 de marzo de 2021, el Consejo Gestor del FASEE elevó formalmente la propuesta favorable de concesión de la ayuda a Plus Ultra. Ese mismo día D. José Ángel Partearroyo comunicó al Sr. Martínez Sola que el expediente estaba aprobado, quedando únicamente pendiente la formalización contractual y la autorización definitiva del Consejo de Ministros. El 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros autorizó finalmente el apoyo financiero público a Plus Ultra por importe de 53 millones de euros. El 18 de marzo de 2021 se produjo el desembolso del primer tramo de la ayuda pública, correspondiente a 19 millones de euros. Finalmente, el 10 de agosto de 2021 la Sepi completó el desembolso de los 53 millones de euros mediante la entrega del segundo tramo de la ayuda, por importe de 34 millones", señala Martínez Sola ante la Justicia.

"El citado 1% [de comisión] por el rescate se desglosó en los siguientes pagos efectuados a las distintas empresas controladas por el Sr. Martínez Martínez, abonándose 249.000 euros a Análisis Relevante SL, 98.617,53 euros a Voli Analítica SL, 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL, y, por último, aunque el Sr. Martínez Martínez tenía la pretensión inicial de recibir el líquido completo hasta completar los 530.000 euros comprometidos, aceptó que entre los abonos quedara comprendido el pago en especie valorado en 69.000 euros y consistente en los billetes de clase business que Plus Ultra fue poniendo a su disposición durante los años 2021 y siguientes. Aunque formalmente quedara por efectuar una suerte de cierre formal de finiquito de las cifras, materialmente la cantidad pagada cumplió el citado 1%"; confirma el documento de Martínez Sola.