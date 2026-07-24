Los incendios y los incendiarios del Gobierno

Media España crepita bajo devastadores incendios alimentados por la maleza, la desidia, la ignorancia y la irresponsabilidad. Los mandamientos ecologistas rojiverdes, toda esa basura woke que desprecia siglos de conocimiento para imponer unas leyes cada vez más delirantes y el fanatismo climático están detrás de estos incendios. Las multas por limpiar el bosque, el abandono del medio rural incentivado por los abusos fiscales, el exceso de regulación y la consiguiente ruina económica se alían con fenómenos naturales como las tormentas eléctricas, con imprudencias o accidentes en el curso de trabajos agrícolas o directamente con la acción de los pirómanos.

El resultado es que año tras año miles y miles de hectáreas quedan absolutamente devastadas. Tierra quemada ideal para el negocio de los molinos y las placas solares. Tal vez sea esa la razón por la que el mismo Gobierno cuyas leyes impiden sanear barrancos como el del Poyo no hace absolutamente nada de lo que está en su mano para combatir los incendios.

En primer lugar debería facilitar el mantenimiento del medio rural, despenalizar el cuidado del paisaje, el beneficio económico en la gestión forestal y suprimir la maraña de trabas que lo único que hacen es fomentar el abandono de los pueblos y de las actividades agropecuarias. Si a eso se sumaran un mínimo de tareas preventivas en invierno y el aumento de medios y plantillas se podría reducir el número de hectáreas quemadas de manera exponencial.

Pero el campo y los pueblos de España no están entre las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez. En sus ocho años de mandato la situación ha empeorado dramáticamente. Sólo el año pasado ardieron en nuestro país 354.746 hectáreas. Este año ya vamos por las 120.000 y desde junio de 2018, cuando fue investido presidente el líder socialista, han ardido, tirando por lo bajo, 1.156.484 hectáreas. Catastrófico balance, consecuencia de la negligencia cómplice ante el que el Ejecutivo invoca sin pestañear al cambio climático. O incluso utiliza las peticiones de auxilio como la llevada a cabo por la Comunidad de Madrid como munición política.

He ahí al ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los mayores indocumentados de España, un incompetente que tiene a sus espaldas una tragedia como la del accidente ferroviario de Adamuz tratando de sacar provecho de los incendios de Madrid. Dice este personaje que el fuego se debe a las políticas fiscales favorables al contribuyente en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, que según su enfermizo enfoque recurren al Estado y a la Unidad Militar de Emergencias para paliar la supuesta "jibarización" de los servicios públicos.

Es extremadamente complicado ser más miserable que Óscar Puente, un tipo que ilustra perfectamente el modo de actuar del Gobierno cada vez que se produce una tragedia en España. Ese ataque contra el PP porque en un acto de responsabilidad la Comunidad de Madrid ha pedido ayuda al Estado evidencia la catadura moral de un Ejecutivo que permite a personajes como este intentar sacar partido político de una catástrofe cuando se encuentra en curso. Se entiende así la actuación del Gobierno en la gota fría de Valencia o en el accidente de Adamuz. Nada nuevo ni nada que no cupiera esperar de un dirigente socialista.

Igual que ese delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que en un afán deleznable pretendía que la Comunidad de Madrid explicara si su solicitud de ayuda se debía a una "incapacidad técnica, incapacidad operativa o porque entiende que la evolución de la emergencia no va a poder ser controlada por la Comunidad". Lo mismo que en Valencia o en Adamuz, el patrón socialista para eludir sus responsabilidades y para aprovechar cualquier circunstancia por trágica que sea para hacer política de la peor especie. Después del "si quieren ayuda, que la pidan" de Sánchez en Valencia, Óscar Puente y Francisco Martín toman el relevo de la falta de empatía con los españoles amenazados esta vez por el fuego.