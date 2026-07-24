El frente del incendio desatado en Ávila, desde el aire

En esta grabación se percibe el sonido ambiente desde una de las aeronaves que participan en las labores de observación y extinción del incendio forestal de Piedralaves, en la provincia de Ávila. El fuego, que se originó inicialmente en la zona de Burgohondo, ha mostrado una preocupante evolución en las últimas horas, expandiéndose en dirección a la Comunidad de Madrid.

Las imágenes aéreas obtenidas reflejan la magnitud de la columna de humo y la propagación de las llamas a través de la masa forestal. Los servicios de emergencia, coordinados entre el Ayuntamiento de Madrid y la Junta de Castilla y León, trabajan a contrarreloj para intentar frenar el avance del fuego y evitar que continúe su avance descontrolado hacia la Comunidad de Madrid.

El fuego se inició el miércoles, y llegó a tener una velocidad de tres kilómetros en tan solo 40 minutos, una evolución tan preocupante que obligó a reforzar el operativo y a proteger con urgencia los núcleos habitados. Más de 1.500 personas se han visto afectadas: se han visto obligadas a abandonar alojamientos turísticos y campings, mientras otros vecinos permanecen confinados y pendientes de las comunicaciones oficiales.

Este incendio no solo se dirige hacia Madrid, también afecta a otras localidades de la provincia de Ávila. La UME se ha desplazado hasta Navaluenga donde se encuentra realizando sus labores contra el incendio.