España gana cuando no se parece a su Gobierno

Cada vez que España consigue un gran triunfo deportivo, los políticos corren a colocarse detrás de los campeones para salir en la fotografía. Lo hacen porque saben que una victoria colectiva proporciona durante unas horas algo que ellos llevan años siendo incapaces de ofrecer: alegría, orgullo y unidad. La selección española acaba de conquistar su segundo Mundial derrotando a Argentina y el Gobierno se apresurará a presentar el éxito como una expresión del país que dice representar. El problema es que esta España se parece muy poco a la suya.

La selección de Luis de la Fuente es joven, diversa y competitiva. En ella conviven jugadores nacidos en lugares distintos, criados en familias diferentes y con ideas que probablemente no tengan nada que ver entre sí. Nadie les exige pensar igual, votar lo mismo ni pronunciarse sobre todos los debates vigentes. Lo único que se espera de ellos es que defiendan la misma camiseta. El Gobierno, en cambio, ha convertido cada diferencia en una trinchera y cada identidad en un instrumento político. Donde la selección encuentra una causa común, el sanchismo necesita fabricar un enemigo.

España ha ganado el Mundial porque ha elegido a los mejores. No había cuotas territoriales, ministros recomendando ni pactos secretos para decidir la alineación. Lamine Yamal no juega por su apellido, Rodri no heredó el puesto de un familiar y Ferran Torres no tuvo que militar en ninguna agrupación para marcar el gol de la final. Todos llegaron hasta allí porque demostraron que lo merecían. Parece una obviedad, pero en la España oficial empieza a resultar revolucionario.

Luis de la Fuente también ha hecho algo insólito en nuestra política: construir un equipo. Ha colocado a cada jugador donde podía rendir más, ha prescindido de quien no encajaba y ha asumido personalmente las decisiones. En el Consejo de Ministros ocurre exactamente lo contrario. Los incompetentes permanecen mientras sean obedientes, los errores nunca tienen responsable y el fracaso se recompensa con una embajada, una empresa pública o un asiento en el siguiente Gobierno.

La selección tampoco necesitó rebajar al rival para sentirse grande. Llegó a la final jugando mejor, dominó a Argentina y esperó hasta la prórroga para encontrar el gol. No pidió cambiar las reglas cuando el marcador seguía empatado ni culpó al árbitro, a los jueces, a la prensa o a una conspiración internacional. Siguió jugando. En Moncloa, por el contrario, cada derrota parlamentaria se convierte en culpa de otro y cada límite institucional en una agresión intolerable.

Por eso millones de españoles que apenas coinciden en nada celebraron juntos el gol de Ferran Torres. Durante unas horas no hubo bloques, cordones sanitarios ni ciudadanos sospechosos. Solo un país reconociéndose en algo que funcionaba.

El Gobierno intentará apropiarse de la fotografía, pero la fotografía cuenta precisamente lo contrario de su relato. España no ha ganado porque se parezca al país que Sánchez ha construido, ha ganado porque todavía conserva otra cosa: un país que premia el talento, que exige esfuerzo, que une las diferencias y que sustituye la propaganda por resultados.

La conclusión que podemos extraer de todo esto es que España vuelve a ser campeona del mundo cuando deja de parecerse a su Gobierno.