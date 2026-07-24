La defensa de Ferraz a Zapatero no calma las aguas en el PSOE

Voces socialistas interpretan la entrevista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como un aperitivo antes del verdadero examen que, a su juicio, llegará ante la Audiencia Nacional. En el partido agradecen que rompiera los 65 días de silencio, pero su reaparición dista mucho de convencer a los sectores más críticos, que le reprochan haber eludido explicaciones sobre el asunto que más inquietud genera y que, lejos de disipar las dudas, las ha alimentado: las joyas.

El cierre de filas de Moncloa y Ferraz tampoco ha servido para aliviar la presión sobre el Ejecutivo. Fuentes socialistas consultadas por este medio admiten su malestar por una defensa sin fisuras que no se ha movido ni un ápice del guion diseñado desde el principio. "Fue un regalo de cortesía sin afán patrimonial", sostuvo Zapatero en su entrevista en TVE, manteniendo sin respuesta la cuestión que más desgaste provoca en torno a quien durante años fue considerado el "faro moral" del socialismo. "Es lo más delicado", reconocen estas mismas fuentes, que lamentan la estrategia de silencio tanto en Moncloa como en la dirección del PSOE en Ferraz. De hecho, el propio Pedro Sánchez sigue sin pronunciar siquiera la palabra "joya" cuando es preguntado por el expresidente y el botín de joyas valorado en 1,3 millones de euros.

El expresidente se comprometió ante el juez instructor del caso Plus Ultra, José Luis Calama, durante su declaración del pasado 17 de junio, a remitir una explicación sobre las joyas en un plazo máximo de diez días. Sin embargo, ese plazo ha expirado y Zapatero sigue sin presentar la documentación que anunció. Mientras tanto, el mensaje oficial del PSOE sigue siendo el mismo. "Estamos en un momento en el que más que demostrar la culpabilidad parece que tenemos que demostrar nuestra inocencia", afirmó la portavoz nacional, Montse Mínguez, en los pasillos del Congreso.

La declaración del amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y de los directivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli precipitó la entrevista del expresidente, que podría enmarcarse dentro de su "estrategia de defensa". El objetivo era rebajar la inquietud interna, pero, según admiten dirigentes socialistas, la entrevista apenas ha servido para contener el malestar al no ofrecer nuevas explicaciones sobre los aspectos que más preocupación generan.

Lejos de cerrar el frente interno, la intervención ha disparado la expectación entre cargos y militantes, que aguardan que la situación se esclarezca cuanto antes. Hay quienes reconocen que este episodio amenaza con convertirse en un lastre para el PSOE en vísperas del ciclo preelectoral que arrancará tras el parón estival. Mientras la dirección socialista reivindica que Zapatero fue "sincero" y "valiente", entre dirigentes socialistas persiste la sensación de que en la entrevista se dejó sin responder las preguntas más incómodas. "Veremos", zanjan, con preocupación, fuentes socialistas que observan cómo el caso sigue proyectando una sombra sobre el partido.