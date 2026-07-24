Zapatero le pide a Gertru el teléfono de Sarkozy

Unos días antes y el aniversario hubiera quedado redondo. El 2 de abril de 2011 Rodríguez Zapatero, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, anunciaba en el Comité Federal que no sería el candidato en las elecciones generales que anticiparía para el mes de noviembre. "Lo que es una convicción se convirtió en una determinación personal, en una decisión firme y esta es la decisión que hoy os traslado y hago pública". Abandonó el barco dejando a España al borde de la intervención. Rubalcaba puso la cara para que el electorado se la partiera. Felipe González y Alfonso Guerra fueron sus teloneros en el primer mitin celebrado en la localidad sevillana de Dos Hermanas. "Silencio absoluto sobre su persona y su ejecutoria", informaba El País. "¿Zapatero? Pues ahora mismo no caigo".

Quince años y veinte días después de ese Comité Federal, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía —"¿Qué coño es esto de la UDEF?"— entregaba un informe al juez de instrucción José Luis Calama, titular del juzgado 4 de la Audiencia Nacional. Los indicios sitúan al expresidente del Gobierno en la "cúspide de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias". El 19 de mayo registran sus oficinas en Ferraz 35, frente a la sede socialista y propiedad del partido. Un mes después, el 17 de junio, declara ante el juez Calama en calidad de imputado. A la semana de esa declaración la UDEF presenta un nuevo informe. Ha cambiado la calificación: Zapatero "lidera una organización criminal dedicada al ejercicio de influencias de carácter ilícito". Si en 2011 dejó malherido al PSOE, hoy, mano a mano con Sánchez, van a darle la puntilla.

El líder espiritual del socialismo está en su derecho a no decir verdad ante el juez, pero abusa de los suyos y del respetable confiando en que la verborrea resulte suficiente para ocultar una crisis. Hoy lo es de credibilidad, ayer lo fue económica. Mientras su colega laborista, el primer ministro británico Gordon Brown, aprobaba en octubre de 2008 un plan de rescate de 50.000 millones de libras para estabilizar el sistema financiero, nuestro presidente hacía juegos de palabras: "Dificultad económica seria"; "fuerte bajada del crecimiento" y evitaba decir "crisis". Cuando lo hizo fue noticia. Después vinieron los "brotes verdes" y una tasa de paro del 23%. Al gobierno de Rajoy le tocó apechugar para evitar el precipicio. Los sindicatos echaron una mano —al cuello— convocando tres huelgas generales. El independentismo catalán dio el pistoletazo al procés y los comunistas de Podemos querían asaltar el cielo. Pero esto es otra historia.

Los gurús de la comunicación le han aconsejado —¿o ha sido Moncloa quien lo exige?— que diera explicaciones después de que su examigo Julito le pusiera en un brete. No dijo nada, porque nada puede decir distinto a lo que manifestó ante el juez. No hubo golpe de efecto. No se personó en el plató de RTVE un jeque árabe. Javier de Paz no entró en directo para confirmar que suya fue la idea de liar a Julito y a ZP para sacar provecho "consultor" una vez que los suyos —el PSOE— volvían a mandar.

Según han reconocido los interesados, fue De Paz —4.000.000 de euros le pagó Telefónica en 2024 más chófer y banda de música— quien los presentó en 2011. La fecha es "relevante", como solía decir un conocido muy cursi. Los tres tomaron el aperitivo en La Moncloa cuando ZP hacía las maletas. Julito compró la casa que el presidente tenía en Vera. Quedaron para correr por los montes de El Pardo. Nueve años pasaron sudando la camiseta cuando Julito le dijo a su amigo: "Voy a montar una empresa y quiero que seas mi consultor de cabecera". Este es el cuento de Zapatero.

"Aquí como llevamos muchos tipos de, digamos, anomalías societarias, ¿qué interés tenía constituir una sociedad si usted controlaba los clientes y recibía el dinero?", le pregunta el juez Calama. "No, yo no controlaba los clientes. Los clientes van a Análisis Relevante porque conocen que yo soy consultor de...". El juez se sincera: "Sí, pero es que eso no, señor Zapatero, no lo pongo en duda, pero tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor".

Javier Ruiz de RTVE, un periodista abadeso con el baile de San Vito, le preguntó al expresidente por las joyas. Ya no son bisutería y recuerdos de la abuela. Es "una historia sin intención, sin afán patrimonial… Estaban ahí y ya está". Cuando registraron la casa de Julito, los policías encontraron 286.000 euros. 10.000 en una bolsa de golf; 50.000 en una de viaje… "Señoría, es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Hicimos una mudanza y gracias a los agentes que dieron con el dinero, porque nosotros lo dábamos por perdido…"

"La verdad triunfará... El final de la historia queda por escribir". El expresidente de la República Francesa ingresó en la prisión de La Santé el 21 de octubre del pasado año. Nicolas Sarkozy, condenado a cinco años por financiar su campaña electoral de 2007 con dinero de Gadafi, salió a las tres semanas. Ahora es un autor de éxito -no como Cerdán-. Su libro Le Journal d'un prisonnier lleva más de 200.000 ejemplares vendidos. Gertru ya tiene su número de teléfono.