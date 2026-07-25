Entrevista a María San Gil e Iñaki Arteta: "El wokismo lo inventó ETA en el País Vasco"

Libertad Digital sienta a la mesa a María San Gil e Iñaki Arteta. San Sebastián y Bilbao, lo mejor de cada casa. Juntos han presentado por toda España el documental Esta es una historia real, que ha dirigido Iñaki con motivo del 30º aniversario del asesinato del exdiputado del PP vasco Gregorio Ordóñez.

María estaba a la mesa con Gregorio ese 23 de enero de 1995 en el bar La Cepa cuando "Txapote" le disparó un tiro mortal en la cabeza. En el documental, vuelve a pasear por esa calle y se asoma a la puerta del bar. Un regreso a aquellos años de esperanza, convicciones y mucho dolor.

San Gil ha visto esta película de su vida sesenta y seis veces, "es tan de verdad, tan profunda, te revuelve todo", nos dice. A Ana Iríbar, la viuda, le pasa lo mismo. Un viaje a cómo eran y a cómo estamos. Me lo resumió en una entrevista Fernando Savater, "ETA mató para algo y ahora vivimos en ese algo".

Esta es una historia real habla de lo real. No hay más. Un tipo al que de joven ya los amigos de su novia, Ana, veían como un facha porque Gregorio hablaba de lo que pasaba y llamaba a las cosas por su nombre -barrunto que la política de nuestros tiempos, impostura y relato, le resultaría insoportable-. La exdiputada del PP vasco tiene la misma sensación, que nos hablan y nos tratan como a tontos que les resultamos muy útiles. Dice: "A mí eso es lo que me da más rabia. Por lo menos por tonta no me tomes".

ETA mató a Ordóñez con treinta y seis años pero "era un hombre hecho y derecho". Nos cuenta que "cambió la sociología política de toda una ciudad. Empezó con dos concejales en San Sebastián y terminó teniendo el mismo número de votos que Batasuna", que ganaba en San Sebastián. En el año 95, cuatro meses después del asesinato, gana las elecciones municipales el Partido Popular, "cosa impensable, inaudita, inconcebible. Era, como dice Aznar en el documental, una fuerza de la naturaleza". Se enfrentó a ETA con el arma más poderosa, la ausencia de miedo y un espejo, que no era como los de la calle del Gato. No le hizo falta deformar al ya deforme moral. Sigue María: "Lo matan porque hubiera cambiado la política donostiarra, la política del País Vasco y la política de España. O sea, ETA son muy malos, pero no son idiotas."

Con todo, el documental rezuma soledad. Ana recuerda cómo le dan la espalda los vecinos en el ascensor con el duelo encima. Y este otro momento: cuando el féretro llega al Ayuntamiento cientos de personas gritan "Alcalde, alcalde". Sí, pero ahí le tienes, viene a decir.

Para Iñaki, que sigue recopilando testimonios para su Archivo de Víctimas, en general "se sienten muy orgullosos de hacer lo que hicieron pero el precio fue la soledad". Dice San Gil que eran "los parias de la sociedad haciendo lo que teníamos que hacer". Y tras el asesinato de su compañero fue a peor: "ETA socializa el terror y el sufrimiento y ya no solamente somos vascos de segunda, sino que estamos directamente en la diana".

ETA y el Estado

La expresión terrorismo de Estado nos lleva a los GAL. ¿Pero cómo expresar el engranaje de ETA y sus adláteres en España todos estos años? Financiación, blanqueamiento, legalizaciones… Contesta San Gil: "Esto empieza a cambiar el año 2004 con la llegada de Zapatero. Ya desde el 2000 había mandado a Eguiguren a negociar con Arnaldo Otegi mientras firmaba el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Este es Zapatero. Ahora la gente se asombra de que tenga joyas en la caja fuerte. La corrupción moral empieza por donde empezó y termina con las joyas. No sé si llegaría a llamarle terrorismo de Estado, porque me parece fuerte, pero verdaderamente tienen el apoyo, la connivencia y la ayuda del Estado y del Gobierno".

A lo que se suma esa sensación, cuando los ves en sus escaños en el Congreso, de que todavía parece que les debíamos algo: "Es que parece que el Estado les debía la legalización, les debíamos la financiación, les debíamos el favor penitenciario... Claro, es que el premio por dejar de matar es todo esto. La sociedad está en deuda porque han hecho el enorme esfuerzo de dejar de matarnos y tenemos que estar muy agradecidos. Y eso cala en la gente".

ETA, comunismo y nazismo

ETA, esa fusión entre nacionalismo y comunismo, lo ahora llaman ahora wokismo identitario: ecologismo, indigenismo, tercermundismo, feminismo… Ambos recuerdan los atentados contra la Central Nuclear de Lemóniz. O los de la autovía de Leitzaran. Dice Arteta, "O también con la lengua vasca. A veces pienso que el wokismo lo inventaron ellos allí, en el País Vasco y adquirió radicalidad porque estaba detrás ETA. Y resulta que ha calado socialmente la pretensión que tenían de instalar su visión radical en todos los ámbitos de la sociedad. Culturalmente ha hecho mucho daño".

Y con ETA pasa lo mismo que con el comunismo frente al nazismo. A pesar de que los crímenes de ideología marxista-leninista son más extensos en cantidad y tiempo han sido ocultados, justificados e incluso ensalzados.

Dice Iñaki:

"¿En qué consiste este terrorismo? Hay muchas maneras de explicarlo pero creo que lo que hacen con Gregorio, con la gente que mataron, con la gente que echaron, es dejar huecos. Y eso tiene que ver también con el nazismo. Porque cuando antes de la guerra a los judíos les echaban de los colegios de abogados, de médicos, de las universidades, luego les quitan las casas. O sea, lo que van haciendo son huecos que luego son ocupados por los adeptos al régimen, no con toda naturalidad. Y es lo que el nacionalismo y el terrorismo han hecho en la sociedad vasca. Ha quitado a líderes de la política, a empresarios, periodistas, profesores... En la transición, asesinando, por ejemplo, a los jefes de las policías municipales, el de mi pueblo, por ejemplo, en Bermeo, en Ondarroa, Munguía, así que recuerde, Galdácano". Es un plan. "Malévolamente, es el fin, deja los agujeritos y se van ocupando. Y eso en la película de Lanzmann, Shoah, se ve muy bien. Van a entrevistar a un pueblo, que había sido judío, y pregunta a las señoras que están en las puertas de la casa, habían pasado 30 años de Holocausto, esto lo graba en el 72. Y pregunta: ¿Y esta casa de quién era antes? Y alguna le dice: "Sí, vivieron unos judíos" ¿Y qué les pasó a esos judíos? No sé, se los llevaron"... Claro, toda la gente se benefició de las casas que abandonaron millones de judíos. La cogieron y tenían casa gratis. Es decir, esa gente era cautiva del nazismo. Y en el País Vasco, todo se ha deformado, es una manera de hacer otra sociedad".

María San Gil trabaja en Madrid. "Trabajo en Madrid porque esos huecos se han rellenado". Sigue empadronada allí. "Lo que pasa es que bueno, conseguir trabajo en San Sebastián es muy difícil porque esos huecos no me los dan a mí. Es muy complicado. Nadie quería darme un puesto de trabajo. Y en cambio en Madrid es más fácil y la sociedad es muy acogedora y enseguida aquí encuentras una plaza para trabajar".

PP y Vox

Ambos coinciden: para San Gil "no están entendiendo o no quieren entender la gravedad del momento. Lo malo no son las joyas de Zapatero, no es la mujer de Pedro Sánchez, no es el hermano, no es el fiscal. Eso son como las pruebas de la enfermedad gorda. La enfermedad gorda es que tenemos un Frente Popular que quiere romper España, van a hacer que esto sea un Estado plurinacional. PP y Vox tienen que darse cuenta que contra eso tienen que ponerse a trabajar ya en una alternativa sólida, seria y muy contundente". Añade Arteta, "lo que tienen que pensar es en España".

Solo tengo palabras de agradecimiento para María e Iñaki y para todas las víctimas del terrorismo de ETA. Y siento que España no haya estado a la altura. Lo siento. Como dijo Ayn Rand, disidente comunista, "puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de haber ignorado la realidad".