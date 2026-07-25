La sombra del rescate a Plus Ultra alcanza al Consejo de Ministros que lo avaló

El rescate de la aerolínea Plus Ultra fue aprobado el 9 de marzo de 2021. Aquel día, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez dio luz verde a una inyección de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. De aquel Ejecutivo permanecen hoy, además del propio presidente, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Yolanda Díaz.

El Gobierno defendió entonces que Plus Ultra era una empresa estratégica por sus conexiones con Latinoamérica. Sin embargo, la propia actividad de la compañía era reducida y su peso en el tráfico aéreo español apenas representaba el 0,004 % del total de pasajeros. Plus Ultra fue una de las cuatro aerolíneas rescatadas junto a Air Europa, Volotea y Air Nostrum. En aquel momento únicamente operaba rutas con Caracas, Lima, Quito y Guayaquil, y llegó a contar con una flota reducida a un solo avión operativo.

Desde el primer momento, la operación estuvo rodeada de polémica. Una controversia que, lejos de disiparse, se ha intensificado a medida que avanzan las investigaciones que afectan al expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo mantiene que el rescate se ajustó a la legalidad, que Plus Ultra cumplía todos los requisitos exigidos para acceder a las ayudas públicas y que la operación contó con el aval de los órganos competentes. Ese sigue siendo el principal argumento del Gobierno para desvincularse del caso de Zapatero.

Sin embargo, las pesquisas han situado de nuevo el foco sobre el proceso de aprobación del rescate y la mediación que supuestamente habría operado el expresidente y por la que se embolsó una comisión ilegal del uno por ciento de la operación, equivalente a 530.000 euros, según han confesado ante el juez esta semana los implicados en el caso, entre ellos, el empresario Julio Martínez Martínez, así como los directivos de la compañía. En el seno del Ejecutivo ya hay voces que admiten la posibilidad de que pudiera haberse producido una filtración de información desde el propio Consejo de Ministros hacia Zapatero y que este, a su vez, la trasladara a responsables de la aerolínea, una hipótesis que forma parte de las líneas de investigación. Una afirmación que llegó a admitir la actual vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, esta semana en una entrevista en la Cadena Ser. "Esto nunca debió ocurrir. La información tenía que quedar centrada no sólo en el Consejo Gestor, sino en los equipos de la Sepi sin ningún tipo de filtraciones. Esto nunca debió ocurrir pero ocurrió según la información que hemos podido saber", lamentó.

Fue María Jesús Montero, entonces ministra de Hacienda, quien compareció tras el Consejo de Ministros para anunciar oficialmente el rescate. Al frente de ese departamento entre 2018 y marzo de 2026, también tenía bajo su ámbito la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo encargado de gestionar el fondo del rescate y que las investigaciones han situado en el centro de las pesquisas sobre diversas operaciones y contratos públicos, teniendo a sus dos últimos presidentes Vicente Fernández y María Belén Gualda imputados.

Mientras tanto, el Gobierno mantiene un cierre de filas absoluto en torno a Zapatero y continúa apelando a la legalidad de la operación como principal línea de defensa frente a una investigación que sigue estrechando el cerco sobre el rescate de Plus Ultra.