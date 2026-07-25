Sánchez, hundido ante los registros que ha sufrido: su tiempo en el poder toca su fin

En una nueva entrega de su espacio de análisis, Carlos Cuesta, en El Programa de Cuesta, desmonta la versión oficial del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la supuesta pulcritud en las cuentas del partido socialista. La realidad judicial ha asestado un duro golpe a Ferraz con la imputación de su gerente, Ana María Fuentes, quien controlaba la caja del dinero del partido. Este hecho echa por tierra la propaganda oficialista que pretendía presentarla como una gestora escrupulosa, revelando que el PSOE cuenta con su propia versión del caso Bárcenas en la figura de su responsable financiera.

Durante una reciente rueda de prensa, Pedro Sánchez intentó minimizar el impacto de la entrada de la UCO en la sede del partido, asegurando que se trató de un mero requerimiento de información y no de un registro policial. Sin embargo, Carlos Cuesta aclara que este procedimiento es una fórmula diplomática habitual en las actuaciones judiciales: la Guardia Civil se presenta con una orden de entrada y registro que se ejecuta de inmediato en caso de que la institución requerida se niegue a colaborar. Por lo tanto, el intento del presidente del Ejecutivo de maquillar la gravedad de la situación roza el cinismo más absoluto.

El auto del juez Pedraz detalla la existencia de una auténtica organización clandestina dentro del partido, donde Pedro Sánchez aparece mencionado en más de diez ocasiones bajo el alias de Número Uno. Según las investigaciones policiales, las directrices para montar esta cloaca partieron directamente de la cúspide del poder político. El objetivo principal de esta red de espionaje y acoso no era otro que neutralizar a los profesionales que investigaban la corrupción socialista, incluyendo a miembros de la UCO, a fiscales anticorrupción como Alejandro Luzón y Grinda, y a periodistas críticos con el régimen sanchista.

Para financiar estas actividades ilícitas, la trama desvió presuntamente 188.000 euros procedentes de las cuentas del partido utilizando facturas falsas. Este mecanismo confirma la existencia de una contabilidad paralela o caja B destinada a costear campañas de desprestigio y persecución personal contra jueces y fiscales. La gravedad de estas revelaciones sitúa al partido socialista ante un escenario judicial de extrema gravedad, evidenciando que se utilizaron recursos públicos y privados para socavar los cimientos de la justicia en España.