Sánchez se ata a Zapatero, el "lobista del régimen" chavista acorralado por la UDEF

En las cámaras de El Programa de Cuesta se analiza la delicada situación que rodea al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras las revelaciones del caso Koldo y las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido públicamente en defensa de su predecesor, afirmando que ha leído el sumario y no encuentra motivos para cambiar su postura de apoyo absoluto. Sin embargo, los colaboradores del programa señalan que esta defensa responde a que ambos líderes comparten un destino político e institucional inevitablemente entrelazado.

A diferencia de lo ocurrido con otros nombres salpicados por la corrupción dentro del partido, como José Luis Ábalos o Koldo García, Pedro Sánchez no puede desmarcarse de Zapatero. Los analistas explican que la caída de Zapatero supondría el fin del propio Sánchez, ya que el expresidente actúa como el verdadero nexo de unión con las cloacas del régimen venezolano de Nicolás Maduro. El sumario judicial y las declaraciones de Víctor de Aldama contradicen radicalmente la versión oficial de Moncloa, situando a Zapatero en el centro de una trama de comisiones y favores geopolíticos.

La figura de Francisco Flores, alias el banquero de Maduro, cobra un protagonismo clave en el relato judicial. Según las investigaciones, Flores facilitaba el movimiento y blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, el petróleo y el oro venezolano. Los flujos de dinero se canalizaban presuntamente hacia una red de testaferros ligada a Zapatero, en la que destaca la figura de Julio Martínez. Aldama ha calificado directamente al expresidente de "lobista del régimen" de Caracas, encargado de abrir puertas financieras en Europa.