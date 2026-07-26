La oscura maniobra electoral de Sánchez: así se va a aferrar al poder

El panorama político español actual se encuentra fuertemente condicionado por la proliferación de graves escándalos de corrupción que salpican directamente al Ejecutivo socialista. Sánchez perdería el poder en todas las encuestas privadas. No obstante, según el criterio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) dirigido por José Félix Tezanos, estos casos no parecen desgastar al partido del Gobierno, sino que de manera inverosímil impulsan la expectativa de voto de Pedro Sánchez. Esta versión oficial choca frontalmente con la realidad que reflejan las empresas demoscópicas privadas, cuyas encuestas publicadas en medios como El Español, La Razón o Vozpópuli ofrecen un diagnóstico radicalmente opuesto al del organismo estatal.

Los datos aportados por estas firmas independientes muestran que la suma del Partido Popular y de Vox alcanzaría con creces la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. En concreto, el sondeo de El Español otorga 141 escaños a los populares y 54 a la formación de Santiago Abascal. Por su parte, la encuesta de La Razón eleva las expectativas de la alternativa conservadora al situar al PP con 143 diputados y a Vox con 60 representantes, consolidando una holgada mayoría. Finalmente, el estudio de Vozpópuli arroja el escenario más favorable para el bloque de la derecha, estimando 146 asientos para el grupo liderado por Alberto Núñez Feijóo y 63 para el partido verde, lo que sepulta cualquier opción de reeditar el actual Gobierno de coalición.

Ante la evidencia de estas proyecciones, el presidente del Gobierno ha optado por una estrategia basada en la ironía y el desprecio a los datos de la calle. En una reciente comparecencia, el líder socialista ironizó sobre la posibilidad de adelantar las próximas elecciones generales 2027, asegurando falsamente que sus propios compañeros de partido le sugieren dar ese paso para obtener una mayoría aún más cómoda. Con un tono de superioridad, afirmó que "su responsabilidad institucional le impide convocar los comicios por mero interés partidista", presentándose a sí mismo como el garante del interés general, una actitud que contrasta con el evidente nerviosismo que se respira en el palacio de la Moncloa.