El politólogo y responsable de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Atrevia, Manuel Mostaza, considera que el PSOE afronta el cierre del curso político sin perspectivas de mejorar sus expectativas electorales y con una mayoría de PP y Vox consolidada en las encuestas. Así lo ha afirmado este lunes en La Noche de Cuesta, después de que la portavoz socialista, Montse Mínguez, reivindicara la gestión del Gobierno y asegurara que el partido está "preparado para 2027".

Mostaza ha sostenido que los sondeos dibujan un escenario estable en el que "el Partido Socialista llega al final de curso atascado en torno al 27%" y en el que "hay una mayoría muy sólida del Partido Popular y de Vox si se celebran mañana elecciones". A su juicio, esta situación explica que Pedro Sánchez no encuentre una ventana favorable para adelantar los comicios.

En este sentido, ha ironizado con los resultados del CIS y ha afirmado que "si en Moncloa una sola persona se creyera el CIS del profesor Tezanos habrían disuelto las Cortes el día que se publicaba la encuesta". Por ello, cree que el presidente "va a ir aguantando porque ni hay previsión de que haya mucho cambio demoscópico" y que la incógnita es si llegará al denominado "superdomingo" electoral o convocará antes de las elecciones municipales y autonómicas.

"El momento óptimo o menos malo"

Preguntado por la posibilidad de que la fecha electoral esté condicionada por el juicio a Begoña Gómez o por otros acontecimientos políticos, Mostaza ha afirmado que en Moncloa existe "un equipo de sociólogos muy potente" que analizará cuándo conviene acudir a las urnas.

"No tengo ninguna duda de que si detectan una posibilidad de movilización, o bien por el juicio de la esposa del presidente, o bien porque con la vuelta de Puigdemont, si se produce, o bien antes de las elecciones, lo harán ahí", ha señalado. En su opinión, ese equipo propondrá "el momento que vea óptimo, o digamos menos malo, para convocar elecciones" y Pedro Sánchez "actuará en consecuencia".

El politólogo ha añadido que el presidente prioriza su continuidad en La Moncloa sobre la acción de gobierno. "Lo que le interesa es su propio mandato, mucho más que la situación del país", ha afirmado, antes de sostener que "no ha sido capaz de presentar presupuesto en tres años" y concluir que "lo de gobernar le importa menos que estar en el Gobierno".

El suelo electoral del PSOE

Durante la entrevista también ha analozado la resistencia electoral del PSOE pese al desgaste de sus socios. A su juicio, Pedro Sánchez logró absorber el espacio de la izquierda alternativa tras el declive de Podemos.

"Este suelo del entorno de los 90-100 diputados es a costa de que no quede nada a su izquierda", ha asegurado. Por ello, considera difícil que los socialistas bajen de ese umbral, ya que "hay una base sólida de un 30-40% de población que vota a la izquierda y seguirá votando un partido de izquierda o de centroizquierda".

El ascenso de Aliança Catalana

Mostaza también se ha referido a los sondeos publicados en Cataluña que sitúan a Aliança Catalana como segunda fuerza política. El analista aseguró que cree esas encuestas porque "varias están diciendo lo mismo" y apuntan a "un crecimiento sostenido" de la formación "a costa del espacio tradicional de lo que fue en su día Convergència".

A su juicio, si esa tendencia se consolida supondrá "un terremoto en el tablero político catalán" y "una patada en el tablero", ya que la formación podría desbancar a Junts como principal referencia del independentismo de derechas. Además, ha apuntado que, sumando los escaños de Aliança Catalana y Vox, el Parlamento catalán podría convertirse en "el parlamento con más votantes de la nueva derecha o de la derecha radical de toda España", una situación que ha calificado de "impensable hace unos años".