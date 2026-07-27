Ester Muñoz carga contra la "ignorancia sublime" de Puente, que "no ha dirigido una emergencia en su vida"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha intervenido en Es la Mañana de Federico de esRadio para analizar la dramática ola de incendios que asola distintos puntos de la geografía española. Muñoz ha comenzado enviando un mensaje de solidaridad a los evacuados y confinados, destacando que "con el nivel de evacuaciones de estos días no haya ningún fallecido dice mucho del buen trabajo de las cuadrillas forestales, Protección Civil, la Guardia Civil y la UME".

Sin embargo, la dirigente popular ha sido tajante al valorar el papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la actitud de algunos de sus ministros, acusándoles de "frivolidad" y de recurrir a la política "rastrera" en medio de situaciones dramáticas.

Uno de los momentos más incisivos de la entrevista ha sido el análisis de las declaraciones de los miembros del Ejecutivo responsabilizando al clima de los fallos en las infraestructuras, el sistema sanitario o las emergencias. Muñoz se ha referido explícitamente a la exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: "Ha sido una de las ministras más frívolas que hemos tenido en España. Era la ministra responsable cuando se produjo la DANA y no fue ni una sola vez a Valencia a empatizar con la gente que lo había perdido todo".

Un mantra para evitar dar la cara

Sobre el argumento de la crisis climática, la portavoz del PP ha lamentado que la izquierda lo utilice de forma sesgada para rehuir responsabilidades de la gestión: "Que el clima cambia es algo que ha ocurrido en toda la historia de la Tierra. Ahora bien, esto del 'cambio climático es el responsable de todo' es un mantra que repite la izquierda para evitar responder por sus responsabilidades. Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que dejan de hacer".

En este sentido, ha denunciado que bajo el mandato de Ribera no se hicieron las obras hidráulicas necesarias, no se han modernizado los hidroaviones pese a ser un compromiso de 2002, y que de los fondos europeos de reconstrucción "solo han dedicado un 1% a la prevención y extinción de incendios".

El mando técnico frente a la "demagogia política"

Cuestionada sobre la gestión de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y las críticas de miembros del Gobierno central a las comunidades autónomas, Muñoz ha cargado contra el ministro Óscar Puente por sugerir que la UME se activa cuando las autonomías no pueden pagar los costes.

"Estas declaraciones que se hacen para inflamar el debate político son de una ignorancia sublime", ha arremetido la dirigente popular, recordando que la UME no pertenece al Gobierno sino "a todos los españoles" y que sus intervenciones obedecen a razones meramente operativas. "Cuando un ministro que no ha estado en un incendio ni ha dirigido una emergencia en su vida hace declaraciones de esta naturaleza como bomba política contra un rival, es absolutamente terrible".

Muñoz ha defendido además la profesionalidad de los efectivos en el terreno frente a quienes critican que los bomberos o brigadas no ataquen directamente el fuego en ciertos momentos: "Mucha gente no entiende por qué no se hace ataque directo. El propio incendio tiene sus comportamientos climáticos dentro, con vientos imprevisibles. Hay veces que el agua de los helicópteros se evapora antes de llegar o la orografía impide meter maquinaria. No es que estén parados, es que hay que esperar ventanas de oportunidad en las que baja la temperatura o el viento para poder actuar de forma segura".

Inacción, traba burocrática y éxodo del campo

Al abordar la financiación y los medios disponibles, Muñoz ha apuntado que el verdadero problema de fondo radica en la falta de prevención activa y en el abandono progresivo del mundo rural motivado por la ideología de la izquierda: "La izquierda confunde conservación con inacción. En los últimos 40 años hay un 60% más de masa forestal y cada vez hay menos gente en el campo. Si pones todo tipo de normativas que complican que la gente pueda hacer aprovechamiento forestal, si impides la ganadería extensiva o dejas que el lobo se coma al ganado, estás desincentivando que la gente cuide los montes".

Para atajar la falta de recursos en regiones autonómicas con grandes extensiones como Castilla y León, la portavoz del PP ha reiterado la necesidad de acordar un gran pacto con los presidentes autonómicos. Sin embargo, lamenta que el Gobierno central no quiera sentarse a negociar "porque sus propios socios se descolgarían inmediatamente al oír hablar de gestionar comúnmente".

Las primeras medidas en los primeros 100 días

Preguntada por las soluciones concretas que aplicará el Partido Popular si llega a La Moncloa, Ester Muñoz ha avanzado las reformas legales prioritarias que su formación ya ha estudiado y planteado en las Cámaras.

Entre sus compromisos, destaca la modificación urgente de la Ley de Montes para reducir la asfixiante carga burocrática y facilitar el aprovechamiento forestal por parte de los vecinos, así como la reforma de la Ley de Protección Civil para "mejorar los tiempos y la coordinación entre administraciones sin dar lugar a confusiones sobre quién actúa en cada nivel de emergencia".

Además, ha apostado por la creación de planes locales de prevención con anillos perimetrales en los municipios y el fomento de tratamientos selvícolas continuados durante todo el año, concluyendo que "nosotros no vamos a echarle la culpa al cambio climático para tapar responsabilidades; lo que hay que hacer es prepararse con financiación, seriedad y rigor técnico".