Nolasco liquida las pagas semanales sin base legal a los menas en Aragón: 180.000 euros al año

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha ordenado suprimir de manera inmediata las pagas semanales que se venían abonando a los menores extranjeros no acompañados que residen en los distintos centros de acogida de la región. Esta medida se ha adoptado tras constatar que la entrega de este dinero se realizaba de manera sistemática, pero sin ningún tipo de amparo legal ni normativo que justificara dicho desembolso.

Hasta la fecha, esta partida económica se había estado sufragando de forma íntegra con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma. Se trataba de asignaciones de 17 euros a la semana para cada uno de los jóvenes, que se abonaban de forma fija y con el mismo importe a todos los acogidos en la red de centros autonómicos. Según han señalado desde el Departamento de Desregulación, no existía un soporte reglado que avalara la entrega de estas cantidades como un derecho adquirido por parte de los residentes.

180.000 euros anuales

El descubrimiento de este flujo de dinero público ha sido el resultado directo de las auditorías internas de gasto que está llevando a cabo la consejería que dirige Alejandro Nolasco. Estos controles exhaustivos permitieron detectar que el Ejecutivo Autonómico estaba destinando un importe total de 180.000 euros anuales para cubrir este concepto, todo ello a tenor del elevado número de menores que actualmente acoge la región.

Frente a este gasto, el vicepresidente aragonés ha querido poner en perspectiva el esfuerzo económico que supone para las arcas públicas. Nolasco ha afirmado de forma contundente que estos 180.000 euros de coste anual, que hasta este momento se utilizaban para dar "propinas" a estos jóvenes, equivalen al mantenimiento de siete nuevas plazas para ancianos en residencias de la tercera edad.