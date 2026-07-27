Sánchez anuncia una red de refugios climáticos con "los mejores y las mejoras investigadoras"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la ola de incendios para anunciar nuevas ayudas por parte del Ejecutivo para hacer frente a la emergencia climática con nuevos refugios, entre los que se incluye habilitar centros educativos, que protejan a la población ante la ola de calor.

Así lo anunció Sánchez en la clausura de la presentación de la Red de Refugios Climáticos, en el marco del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática celebrado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la que aseguró que "la emergencia climática mata". En su afán por utilizar el lenguaje inclusivo, afirmó que esta red cuenta con "los mejores y las mejoras" investigadoras.

El presidente anunció la creación de una Red de Refugios Climáticos que contará con 180 nuevos refugios, que se sumarán a los ya generados anteriormente, sumando un total de 1.100, entre los que se incluyen los creados en la Administración General del Estado. Estos espacios "seguros, confortables y adaptados", ante la ola de calor, estarán disponibles a partir de ahora y para todos los veranos desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre para toda la ciudadanía, según anunció.

Asimismo, también anunció una guía de estos refugios para que las empresas, ONGs y demás entidades se animen y cumplan los requisitos del Gobierno para abrir sus propios refugios. Además, para la ciudadanía se ha creado una guía de refugios para que pueda ver cuál es el más cercano.

Sánchez animó a los ayuntamientos, comunidades autónomas y diputaciones provinciales a que pongan las infraestructura pública al servicio de los refugios climáticos. Asimismo, anunció que el Gobierno da "un paso más con ayudas adicionales de 9 millones de euros, dirigidas al desarrollo y la consolidación de infraestructuras verdes". "Esta inversión permitirá avanzar en la renaturalización urbana y reforzará la preparación de nuestras ciudades en materia de transición ecológica", explicó el jefe del Ejecutivo.

Sánchez también destacó que "la situación que vivimos requiere de estrategias que ataquen el problema de manera estructural. Soluciones que construyan una España más segura, más habitable y preparada para los desafíos futuros".

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, llamó también a un pacto de Estado ante la Emergencia Climática y anunció que a partir de hoy, el Ejecutivo habilitará un formulario en la página web del Ministerio "para que todos aquellos ciudadanos, empresas, fundaciones, grupos, abrimos la mano a que todo el mundo que quiera se sume a este pacto de país, también aquellos que en el pasado dijeron que no", señaló. "Esperamos que digan que sí, el reto nos interpela a todos. Tenemos que estar a la altura y estoy convencida que podemos hacerlo", zanjó.