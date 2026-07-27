Sandra León retrata a Sánchez: usa el clima para tapar su nefasta gestión de los incendios

La periodista Sandra León ha cargado en el editorial de La Noche de Cuesta contra la gestión del Gobierno ante la oleada de incendios que afecta a distintos puntos de España y ha acusado al Ejecutivo de centrar el debate en la "emergencia climática" para eludir responsabilidades sobre la prevención y los medios disponibles para combatir el fuego.

León ha comenzado recordando la gravedad de la situación, con Madrid, Ávila y Toledo sumando "95.000 personas y cerca de medio centenar de municipios afectados", a los que se añade el incendio de Val d'Uixó (Castellón), que mantiene en vilo a otras 80.000 personas tras arrasar más de 7.000 hectáreas. En este contexto, ha criticado que el Gobierno "lleva días tirando de argumentario para intentar ganar la batalla del relato e imponer esa expresión que tanto hemos escuchado ya de emergencia climática".

La periodista también ha defendido la petición de ayuda realizada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Cuando una comunidad, en este caso una presidenta, pide ayuda, no pide ayuda a un señor que se llama Pedro Sánchez, pide ayuda a un Estado del que forma parte", ha subrayado.

Sandra León ha cuestionado además el llamamiento del PSOE para impulsar un pacto de Estado contra el cambio climático mediante una recogida de firmas en redes sociales.

"A mí esto me hace mucha gracia", ha afirmado, antes de recordar que se trata de "un partido de Gobierno". "No hace falta que hagan recogidas de firmas, hagan algo, pero a ser posible esta vez pongan sobre la mesa qué es exactamente lo que quieren hacer en ese pacto de Estado contra el cambio climático", ha reclamado.

En la misma línea, ha reprochado que el Ejecutivo anuncie nuevas iniciativas sin concretar medidas efectivas. Tras el anuncio de Pedro Sánchez de crear un panel científico sobre emergencia climática, ha defendido que "los investigadores son necesarios, claro que sí, pero también aquellos que viven en y del monte".

Los montes de sexta generación

Uno de los ejes del editorial ha sido la gestión forestal. Sandra León ha asegurado que el verdadero problema no son los denominados incendios de sexta generación, sino el estado de los montes.

"No es que tengamos incendios de sexta generación. Lo que tenemos en España son montes de sexta generación", ha afirmado, para sostener que el Ejecutivo "prefiere seguir aferrándose al discurso del cambio climático" en lugar de abordar cuestiones como la despoblación, el abandono de la ganadería extensiva o la burocracia que, a su juicio, dificulta la limpieza de los montes.

Asimismo, ha acusado al Gobierno de intentar "tapar las noticias que señalan al Gobierno por falta de previsión y por la falta de medios".

Critica los anuncios sobre los medios de extinción

Durante el editorial, Sandra León ha realizado un amplio repaso de informaciones publicadas en distintos medios sobre el estado de la flota aérea de lucha contra incendios.

Así, ha citado que, según Libertad Digital, España ha pasado de contar con 18 aviones Canadair cuando Pedro Sánchez llegó al poder a 14 en la actualidad, de los que "solo siete se encuentran operativos en este momento clave de la campaña contra incendios".

También ha aludido a informaciones de El Mundo, El Español, Vozpópuli, El Debate y La Razón para denunciar el retraso en la modernización de los hidroaviones, la cancelación de contratos financiados con fondos europeos y la falta de nuevos aviones hasta, previsiblemente, 2029.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo anuncie proyectos que tardan años en materializarse. "¿De qué me sirve a mí que en 2024 me digan que van a comprar siete aviones, si al final eso se traduce en que van a tener que pasar desde que lo anuncian hasta que nos llegan cinco años más?", se ha preguntado la periodista.

Trasladar la responsabilidad a la Comunidad de Madrid

En la recta final del editorial, Sandra León ha acusado al Gobierno de trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas, especialmente a la Comunidad de Madrid, mientras evita asumir sus propias competencias.

"No nos traten por tontos y eludan sus competencias, porque aquí volvemos a lo mismo de siempre. En la cúspide de todo, ¿quién está? Está el Gobierno", ha afirmado.

Como conclusión, la periodista ha defendido que España necesita "un pacto de Estado por nuestros montes, por nuestra agricultura, por nuestra ganadería", y no únicamente un acuerdo centrado en el cambio climático. A su juicio, el Ejecutivo evita escuchar "a quien tiene que escuchar", en referencia al sector agrario, y ha cerrado el editorial recurriendo al refranero español: "No hay más sordo que el que no quiere escuchar".