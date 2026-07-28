El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente la trayectoria profesional de su esposa, Begoña Gómez, desvinculándola de su posición política. Sánchez ha recordado que Gómez ya contaba con una sólida carrera de más de diez años en su sector antes de que ambos se conocieran y mucho antes de que él asumiera cargos de relevancia en el PSOE o llegara a la presidencia.

Según ha explicado el líder del Ejecutivo, su esposa decidió renunciar a su actividad en la empresa privada en el año 2018 para evitar cualquier posible conflicto de interés o acusación tras su llegada a la Moncloa. Pedro Sánchez ha insistido en la independencia de Gómez, destacando su anterior vinculación académica con la Universidad Complutense, donde ya diseñaba y lideraba estudios de postgrado y másteres.

Asimismo, el presidente ha criticado con dureza lo que considera una estrategia de deshumanización contra su cónyuge por parte de las acusaciones populares. Sánchez ha lanzado una reflexión sobre si las parejas de los presidentes deben renunciar obligatoriamente a sus carreras profesionales y ha manifestado su deseo de que la derivada judicial termine de forma favorable.

Para finalizar, Sánchez lanzó una pregunta a la prensa: "¿La pareja de un presidente tiene que renunciar a su carrera profesional?".